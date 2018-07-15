15.07.2018, 16:53

Крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat обратилась к Путину и Трампу

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Lenta.ru
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Putin ja Trump
Putin ja TrumpFoto: JORGE SILVA, REUTERS

Крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat опубликовала открытое письмо, адресованное президенту России Владимиру Путину и его американскому коллеге Дональду Трампу. Текст послания на финском, английском и русском языках опубликован на сайте издания.

”Намечающаяся встреча на высшем уровне навеевает жителям Финляндии воспоминания о подобных встречах минувших лет. Нередко бывало, что приезд первых лиц сверхдержав в Хельсинки ознаменовывался напряженной атмосферой, но расставались лидеры уже с улыбками на лицах. У этого феномена даже есть свое название: "Дух Хельсинки"”, — говорится в послании.

Однако, отмечают авторы Helsingin Sanomat, в этот раз прогнозирование исхода встречи является крайне сложной задачей из-за быстрых изменений, в последнее время происходящих в обеих странах. ”Финляндия уже давно с озабоченностью следит за развитием событий в России. Складывается впечатление, что наш сосед выбрал политический курс, в котором мощь и престиж государства ставятся выше демократических ценностей и гражданских свобод”, — заявили авторы газеты. При этом критика Финляндии ”не направлена против России, а наоборот, высказывается в ее поддержку”.

Вместе с этим, как отмечает газета, последние события политической жизни в США вызвали обеспокоенность у европейцев. Также настороженность вызывают высказывания Трампа в адрес европейских союзников Вашингтона и его теплые отзывы об ”авторитарных лидерах, и даже о диктаторах, вроде лидера Северной Кореи Ким Чен Ына”.

”Создается впечатление, что во внешней политике президент Трамп стремится к блиц-победам в ущерб интересам своих союзников, международного сообщества и долгосрочной выгоде своей страны. В преддверии встречи президентов двух стран это не может не беспокоить — особенно, когда по другую сторону стола будет сидеть такой мастер переговоров, как президент Путин”, — отмечается в материале.

При этом Helsingin Sanomat увидела ”новые, иногда неожиданные сходства”, появившиеся между США и Россией в последнее время. ”Одно такое сходство — желание лидеров этих стран выдать желаемое за действительное, иногда ценой реальных фактов”, — полагают в Хельсинки.

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Встреча в Хельсинки 16 июля станет первой полноформатной встречей двух президентов без привязки к саммитам. Год назад главы государств впервые встретились в Гамбурге на полях G20, после — во Вьетнаме на саммите АТЭС. Инициативу провести эти переговоры в конце марта во время телефонного разговора с Путиным выразил Трамп.

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