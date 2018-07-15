Крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat обратилась к Путину и Трампу

Крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat опубликовала открытое письмо, адресованное президенту России Владимиру Путину и его американскому коллеге Дональду Трампу. Текст послания на финском, английском и русском языках опубликован на сайте издания.
”Намечающаяся встреча на высшем уровне навеевает жителям Финляндии воспоминания о подобных встречах минувших лет. Нередко бывало, что приезд первых лиц сверхдержав в Хельсинки ознаменовывался напряженной атмосферой, но расставались лидеры уже с улыбками на лицах. У этого феномена даже есть свое название: "Дух Хельсинки"”, — говорится в послании.
Однако, отмечают авторы Helsingin Sanomat, в этот раз прогнозирование исхода встречи является крайне сложной задачей из-за быстрых изменений, в последнее время происходящих в обеих странах. ”Финляндия уже давно с озабоченностью следит за развитием событий в России. Складывается впечатление, что наш сосед выбрал политический курс, в котором мощь и престиж государства ставятся выше демократических ценностей и гражданских свобод”, — заявили авторы газеты. При этом критика Финляндии ”не направлена против России, а наоборот, высказывается в ее поддержку”.