Кризис в США: тотальная политическая война изматывает всех, кроме Трампа

Прерванные обеды, дорожные стычки, записки с угрозами. Администрация Дональда Трампа все чаще сталкивается с агрессивными выпадами со стороны либералов, разъяренных словами и действиями президента.

Является ли это отражением обострения политической обстановки, знаком, что либералы перестают контролировать себя, или же это ожидаемая реакция граждан, столкнувшихся с тем, что в глазах некоторых выглядит историческим национальным кризисом, и президентом, который, по словам его критиков, обожает разжигать пламя смуты?

Зависит от того, кого вы спросите, и — в раздробленном обществе США — от их политических предпочтений.

Новый виток действий и противодействий, обвинений и контробвинений начался на прошлой неделе, когда группа активистов, протестующих против политики разделения семей нелегальных мигрантов на границе, вынудила министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен прервать ужин в мексиканском ресторане в Вашингтоне.

Конечно, протесты идут с самого начала президентского срока Дональда Трампа, однако аудиозаписи и рассказы от первого лица плачущих детей и их удрученных родителей произвели шокирующий эффект на и без того уже истощенную нервную систему левых.

Выражение несогласия

Через несколько дней после инцидента с Нильсен прокурора штата Флорида Пэм Бонди, давнюю соратницу Трампа, прогнали из театра левые активисты, наседавшие на нее с вопросами о ее поддержке политики администрации в области иммиграции и здравоохранения.

Тем же вечером в городке Лексингтон на западе штата Вирджиния владелица ресторана органической еды Red Hen Стефани Уилкинсон сказала пресс-секретарю Белого дома Саре Хакаби Сандерс, чтобы та поискала себе другое место для ужина. И Сандерс, одна из самых заметных членов администрации Трампа, подчинилась.

Позже Уилкинсон рассказала газете Washington Post, что сделала это, поскольку она и сотрудники ресторана считают политику Трампа в отношении геев и семей имммигрантов на границе бесчеловечной и неэтичной.

"Я не слишком большая сторонница конфронтации, — сказала она. — Но я почувствовала, что настал момент для нашей демократии, когда людям нужно выбирать между собственным комфортом и действиями, к которым их побуждают их моральные принципы".

Один из официантов написал об инциденте в "Фейсбуке", и Сандерс, отвечая на вопросы СМИ, подтвердила — и осудила — случившееся с ней. На ресторан тут же орбушились волны симпатии и угроз, и Сандерс, судя по всему, отныне будет находиться под охраной Секретной службы США.

Представительница демократов в конгрессе Максин Уотерс, выступая на митинге, одобрила стычки в ресторанах и призвала продолжать акции протеста.

"Американцы уже достаточно долго терпят этого президента, — сказала она. — Если вы встретите кого-то из его администрации в ресторане, в магазине, на заправке, выходите оттуда, собирайте толпу и выражайте им свое несогласие!"

"Осторожнее со своими желаниями"

В понедельник к перепалке присоединился и сам Трамп, написав твит об этом инциденте и усомнившись в чистоте в ресторане. Он также написал нечто похожее на завуалированное предупреждение для Уотерс, добавив, что она — "человек с невероятно низким коэффициентом интеллекта".

"Она только что призвала наносить вред сторонникам, и довольно многочисленным, движения "Вернем Америке ее величие" ("Make America Great Again"), — написал он. — Будь осторожнее со своими желаниями, Макс!"

После этого протестующие устроили пикет возле дома старшего советника президента Стивена Миллера, который считается архитектором миграционной политики Трампа, распространяя листовки и намекая на политику разделения семей, обвиняли его в похищениях детей, преступлениях против человечества, исламофобии, продвижении идей нацизма и превосходства белой расы.

Активисты, выступающие против ограничений миграции, громко обругали лидера республиканского большинства в сенате Митча Макконнелла, встретив его в Университете Джорджтауна, а затем вступили в перепалку с его женой, министром транспорта Элейн Лан Чао.

К вечеру четверга Трамп уже целиком втянулся в рагоревшийся политический конфликт, написав, что ресторанные протестующие всерьез желают анархии, и что правительство обеспечит твердое соблюдение порядка и законности.

Свой стиль — никогда не уклоняться от битвы — Трамп не раз демонстрировал и во время избирательной кампании, и уже находясь в Белом доме. Традиционная же роль президента США — примиритель, а не подстрекатель — сила, объединяющая общество, а не сталкивающая.

Президент, однако, обычно черпает силы в конфликте, и, кажется, чувствует, что противостояние с оппонентами на левом фланге может быть неплохим способом оживить и развлечь свою политическую базу.

Смена тональности

В плане поведения различия между Трампом и его предшественником еще никогда не были такими очевидными. На благотворительном мероприятии вечером в четверг Барак Обама сказал демократам, что партии нужно проповедовать надежду и единство ввиду грядущих избирательных кампаний перед промежуточными выборами в конгресс.

"Большинство в стране не хочет наблюдать за сварой в волчьей стае, где все яростно набрасываются друг на друга", — сказал он.

Конфронтационная природа недавних протестов и демонстративных действий в ресторанах дала толчок дебатам, которые выплеснулись в соцсети, на телевидение и в газеты — о том, становится ли американский политический дискурс запредельно грубым.

Мэтт Льюис из Daily Beast назвал это началом "не-Гражданской войны", где каждая сторона считает противоположную "зловредной и нелигитимной" — и действует соответственно.

Вирджинии, говорит, что хотя хорошего во всем этом мало, все же нынешний "уровень желчности" далек от беспрецедентного. Она приводит в пример президентскую гонку 2000 года, исход которой пришлось решать Верховному суду США, протесты по поводу Вьетнамской войны, переворот в гражданских правах в 1960-х и, конечно, настоящую Гражданскую войну — ту, что велась с помощью пуль и пушек — напоминая о временах, когда все было значительно хуже.

Америка зародилась в революции и войне, добавляет она, поэтому конфронтация и конфликт в каком-то смысле вписаны в национальную ДНК.

"В 1960-х наших лидеров убивали на улицах или на политических акциях, — говорит она. — Поставим ли мы на одну доску с этим то, что Сару Хакаби Сандерс попросили покинуть ресторан? Нет".

Мгновенный конфликт

Если что-то и изменилось, так это вездесущность соцсетей и обеспечиваемая ими молниеносность в распространении любого случая конфронтации или конфликта.

В прошлом, говорит Перри, неприятный эпизод в ресторане лишь спустя несколько дней появился бы в газете или всплыл в политических мемуарах десятилетиями позже, в современном же обществе за считанные часы вся страна может быть охвачена гневом или одобрением.

В ноябре 2017 года общенациональный соцопрос Marist Poll показал, по ощущениям большинства американцев, что "общий тон и уровень цивилизованности" в Вашингтоне во время президентства Трампа ухудшился (67%). Лишь 6% сообщили, что эти показатели улучшились.

Однако, если копнуть глубже, становится совершенно очевидно, что находящиеся по разные стороны политических баррикад винят в этом друг друга. На вопрос, "переходят ли черту" в плане атаки другой стороны республиканцы, 80% демократов ответили "да". На вопрос республиканцам о том же самом в отношении демократов 87% сказали, что их оппоненты заходят слишком далеко.

Майский опрос CBS/YouGov проливает свет на то, что привлекает в Трампе его сторонников: 78% республиканцев в "колеблющихся" избирательных округах заявили, что им больше всего нравится, как Трамп "выводит из себя элиты и истеблишмент".

Играть по-доброму?

Если конфронтация — это фирменный знак Трампа, то, по крайней мере среди республиканцев, это выигрышная тактика.

Но хотят ли демократы, чтобы это было и их фирменным знаком тоже? В рядах либералов вполголоса ведутся споры о том, подходит ли им стратегия агрессивной конфронтации или же это уже за гранью, необходима ли эскалация или же эта тактика контрпродуктивна.

"Трудно принять тот аргумент, что изгнание Сандерс из ресторана укладывается в идею "сделаем же хоть что-то", что поможет избраться демократам, разгромить Трампа или поменять политику, — пишет в твите бывший стратег Обамы Дэвид Аксельрод. — Этого не произойдет".

Другие же ворчат, называя это двойными стандартами, применяемыми к левым.

"Односторонняя природа "гражданских" дебатов — где поучают только либералов, в то время как Трамп издевается над людьми с ограниченными возможностями или организацией "Золотая звезда семьи для мира", но либералам нужно играть честно — напоминает мне динамику насилия", — пишет в твите политический колумнист издания Salon Аманда Маркотт.

Тотальная война

В четверг днем мужчина зашел в офис газеты в Аннаполисе, Мэриленд, и убил пять журналистов. Хотя полиция заявила, что у подозреваемого было давнишнее недовольство публикацией, очень скоро посыпались взаимные упреки и обвинения в создании оппонентами благодатной почвы для насилия.

Многие левые указывали, что Трамп не раз называл журналистов "врагами американского народа". Ведущий Fox Шон Ханнити заявил, что комментарии Уотерс, представительницы демократов в конгрессе, способствовали созданию политической атмосферы, в которой стало возможным такое насилие.

В годы Второй мировой войны военный конфликт развился в "тотальную войну" — где целые нации были мобилизованы и брошены в огонь битвы. Выхода из этой резни не было.

Сейчас США переживают тотальную политическую войну, где благодаря медиа и технологиям неизбежна партизанская развязка, будет ли она в коридорах власти в Вашингтоне, в театрах Флориды, на границе с Мексикой или же в ресторане в сельской Вирджинии.