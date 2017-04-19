Критиковавший Путина журналист Николай Андрущенко скончался в Петербурге после нападения

Один из соучредителей газеты "Новый Петербург", журналист Николай Андрущенко скончался в больнице на 74-м году жизни, передает newsru.com.

"Только что мне сообщили, что Андрущенко умер в больнице, не выходя из комы после нападения", — рассказал защитник в среду, 19 марта. Журналист был избит неизвестными 9 марта. Скорая помощь доставила его в Мариинскую больницу Петербурга в состоянии комы. Известно лишь то, что Андрущенко направлялся на деловую встречу, отмечает "Фонтанка". Смерть журналиста подтвердила изданию директор "Нового Петербурга" Алевтина Агеева.

"После госпитализации Николаю Степановичу провели операцию на мозге, ввели его в медикаментозную кому, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Пару дней назад отключили, он стал самостоятельно дышать, но сегодня утром умер", — рассказала медиаменеджер.

Уголовное дело взялось расследовать 78-е отделение полиции, сообщала "Медиазона". При этом Агеева предполагала, что "полиция вряд ли приложит много усилий к расследованию, поскольку Андрущенко много писал как раз о произволе в полиции, и его не любили за непримиримость".

Главный редактор "Нового Петербурга" Денис Усов, в свою очередь, связывал нападение на Андрущенко с публикациями газеты. Так, в последнее время "Новый Петербург" писал об акциях протеста и печатал воспоминания журналиста Дмитрия Запольского о связях "бандитского Петербурга" с городскими властями в 1990-е годы.

Николай Андрущенко окончил физический факультет ЛГУ, доктор физико-математических наук. В начале 1990-х входил в депутатский состав Ленсовета. Специализировался на правозащитной и криминальной тематике, был одним из соучредителей газеты "Новый Петербург".

В 2007-2009 годах власти предъявляли ему обвинения в экстремизме за активную протестную деятельность, а также в клевете на председателя жилкома Петербурга Юниса Лукманова и публичном оскорблении сотрудников прокуратуры.

В 2008 году журналист пять месяцев провел под арестом и был выпущен под подписку о невыезде, газету "Новый Петербург" в 2007 году закрывали на год за экстремизм. Находясь в тюремной камере, Андрущенко отказался от российского гражданства в знак протеста против произвола судейских и прокурорских работников. Впоследствии дело было прекращено.

По данным эстонского Delfi, в свое время Андрущенко стал известен благодаря острой критики в адрес Путина.