Кремлевские "гребешки": зачем Владимир Путин общался со школьниками

В четверг в Сочи состоялся "Недетский разговор" с Владимиром Путиным, во время которого президент ответил на вопросы воспитанников центра "Сириус". Школьники задавали президенту вопросы как о его хобби и мечтах, так и об участии в выборах 2018 года и проблеме коррупции. По словам политологов, появление формата связано с попыткой Кремля использовать тему политизации подростков в рамках предвыборной компании.

Ответ на митинги

Встреча Владимира Путина с детьми — реакция на политическую повестку, считает политолог Аббас Галлямов, имея в виду протесты 26 марта и 12 июня, на которые вышли школьники.

"Наверняка в управлении внутренней политики прошел десяток совещаний на тему, что делать с молодежью. В целом у любых лидеров есть необходимость поддержки эмоционального контакта с неполитизированной частью общества. Общением с детьми не пренебрегал ни Ленин, ни Кеннеди, например", — рассуждает политолог.

Проблема политизации подростков существует в общественном пространстве и в преддверии выборов администрация президента не могла на это не отреагировать, говорит политолог Татьяна Становая. Однако, несмотря на хорошую задумку, Путин на фоне молодого поколения выглядел отсталым, считает она.

"Бросалось в глаза, что он ничего не понимает в соцсетях, не знает, что такое никнейм, фильмы он смотрит на кассетах. Дети живут в новой эпохе, а Путин оказался к этому не подготовлен", — рассуждает эксперт.

Путин пытается лучше узнать молодежь, поскольку с этой аудиторией он в обычной жизни не встречается, считает политолог Глеб Кузнецов.

"На прошедших митингах, которые называли "митингами школоты", детей не было больше, чем на других акциях раньше, это ошибка недобросовестных медийщиков. Путин не общается с молодежью каждый день, поэтому как иначе ему с ними поговорить, как не в таком формате", — подытожил эксперт.

Преемник президента и "оппозиционные личности"

Общение Путина с талантливыми школьниками продлилось почти три часа. Большинство школьников интересовались рутинной жизнью президента, спрашивали у него о хобби, мечтах, воспоминаниях детства. Некоторые воспитанники жаловались президенту на систему образования, рассказывая о проблемах в конкретных школах и ситуации с поступлением в вузы. В студии однако нашлись и те, кого интересовала политическая повестка.

Так, у Путина несколько раз спросили, планирует ли он оставаться на посту президента и что собирается делать после ухода с этой должности.

"Я пока не решил, уйду ли я с поста президента", — ответил Путин, добавив, что рано или поздно ему придется сделать это. По его словам, он не исключает, что продолжит заниматься "политической деятельностью вне рамок президентских обязанностей" или экологии.

Один из участников поинтересовался у Путина, кто станет его преемником. Тот не стал отвечать на вопрос, уточнив, что "кого бы кто не предлагал, конечный выбор за гражданами".

Присутствовшая на встрече школьница попросила главу государства обозначить его отношение к политической конкуренции, а также дать оценку "определенным оппозиционным личностям".

По словам Путина, критики власти должны не только спекулировать на проблемах, а предлагать свои решения. "Нельзя спекулировать, скажем, на проблеме коррупции: она во всем мире распространена, а в странах с переходной экономикой, где еще не отрегулировано законодательство, еще не в полном объеме работают даже экономические законы, это сложнее, и там она нарастает", — продолжил президент. Мало кричать "держи вора", надо еще самому не воровать, заключил президент, не уточнив, о ком идет речь.

Президент также напомнил детям о ситуации на Украине, заявив, что в стране под предлогом борьбы с коррупцией произошел госпереворот. "И что, результат какой? Коррупции стало еще больше. Украина захлебывается в этой коррупции, причем на самых верхних эшелонах власти и до них", — заявил Путин.

Кремлевские "гребешки"

Присутствовавших на встрече школьников больше политики интересовало, как президент проводит свободное время и что делает, если ему, например, захотелось "сосиску в тесте".

"Сосиску не хочу", — засмеялся Путин. Он рассказал подросткам историю про "гребешки", которые ему приготовили в Кремле, когда он вступил в свою должность. "Меня спрашивают, как мне. Я сказал, нравятся, ничего. А сам про себя думаю: какой-то вкус необычный. Они мне ответили: "Слава богу, что вам понравилось, а то мы столько кур зарезали, — рассказал президент. "У нас народ простой, незамысловатый. Правда, теперь они знают, что гребешки — это морепродукты", — добавил он.

НТВ еще за неделю до "детской линии" объявил о сборе вопросов в социальных сетях, предложив оставлять их под хештегом #недетскийразговор во "ВКонтакте", однако практически ни один из них в студии не прозвучал.

Например, пользователь, представившийся 12-летним Климом, интересовался у Путина, как он относится к спинерам и "ненадоелоли" ему вести "политическую деятельность". "Увожаемый Владимир Владимирович, очень сильно прошу вас отменить ЕГЭ и ОГЭ, потому что от этих всех экзаменов можно стать ненормальным. Я проверил на себе", — написал 16-летний Олег (орфография сохранена).

15-летняя Татьяна спросила у главы государства, может ли девушка "стать президентом и что до этого потребуется". Вопрос о феминизме прозвучал и в самой студии. Путин ответил, что относится к борьбе за права женщин с уважением, однако призвал к тому, что бы эта "сфера деятельности не извращала саму себя, чтобы с ума никто не сходил, а так иногда случается".

Как выяснилось в конце передачи, на встрече присутствовали не только воспитанники "Сириуса". Так, ведущая Ирада Зейналова представила Путину мальчика-сироту, главной мечтой которого была встреча с президентом. Глава государства сфотографировался с ним.