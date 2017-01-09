Доклад разведки США о вмешательстве России в выборы по-прежнему содержит неподкрепленные обвинения, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

”У нас наблюдается серьезная усталость от этих обвинений. Это напоминает в полный рост охоту за ведьмами. Мы понимаем, что наши американские коллеги в разные этапы проходили такие этапы охоты за ведьмами”, — сказал он журналистам на брифинге, передает корреспондент РБК.

Пресс-секретарь президента заявил, что такие периоды ”сменяются более трезвыми специалистами и более трезвыми подходами”. Песков также отметил, что представленная версия доклада ”не добавила субстанции для комментирования”.

”Опубликованная часть ничего, кроме разочарования, не вызывает, потому что попытка навязать такое количество эмоций на такой скудный материал вызывает недоумение”, — заявил пресс-секретарь президента.

На вопрос, читал ли президент России Владимир Путин представленный американскими спецслужбами отчет, Песков ответил, что не может сказать, насколько детально глава государства ознакомился с данными.

”В той части, в которой отчет публиковался, безусловно, это было доступно для всех, в том числе для президента России”, — сказал он.

По словам Пескова, Москва по-прежнему отвергает любые обвинения в том, что к атакам могут быть причастны официальные лица и организации.

Разведка США 7 января опубликовала незасекреченную версию доклада о ”вмешательстве России” в президентские выборы. В нем утверждается, что разведка США ”с высокой долей уверенности” считает, что Путин распорядился организовать кампанию по вмешательству в выборы. Американская разведка считает, что целью Москвы было ”подорвать веру народа в американскую демократию, очернить Хиллари Клинтон, причинить вред ее президентской кампании и помешать ее потенциальной победе на выборах”. Спецслужбы считают, что российское правительство симпатизировало избранию Дональда Трампа на пост президента США.