Пресс-секретарь президента РФ заявил, что без США решить военный конфликт в Сирии не удастся, добавив, что между Вашингтоном и Москвой всегда будут оставаться разногласия, собщает DW.

Без участия США невозможно урегулировать сирийскую проблему. Об этом в субботу, 21 января, в интервью программе "Вести в субботу" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос, возможна ли американо-российская сделка по Сирии, он отметил, что по этому вопросу необходима "не сделка, а сотрудничество".

Пресс-секретарь Владимира Путина призвал не строить иллюзий относительно дальнейших отношений между США и Россией, подчеркнув, что у обеих стран всегда будут оставаться разногласия по самым разнообразным вопросам.

"Наверное, самая большая ошибка предаваться каким-либо иллюзиям в том плане, что будущее наших двусторонних отношений будет свободно от противоречий и разногласий. Такого быть не может", — убежден Дмитрий Песков. "Мы действительно две самые большие страны в мире, и существовать без трений, столкновений интересов мы не можем", — заверил он, добавив, что успех двусторонних отношений США и РФ зависит от умения решать эти противоречия с помощью диалога.

Комментируя вступление в должность президента США Дональда Трампа, пресс-секретарь Путина подчеркнул, что Трамп "не наш человек, это человек американский", и назвал ошибкой мнение западных аналитиков считать, "что Трамп — это наш человек". Песков также отметил, что Путин в ближайшие дни позвонит Трапу, но в настоящее время договоренностей о встрече президентов США и РФ нет.