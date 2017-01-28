Кремль раскрыл содержание разговора Путина с Трампом

Президент России Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом конфликты в Сирии и на Украине, а также возможность личной встречи и укрепления экономических связей. Об этом сообщила вечером в субботу, 28 января, пресс-служба Кремля.

”Обстоятельно обсуждены актуальные международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сферу стратегической стабильности и нераспространения, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова. Затронуты также основные аспекты кризиса на Украине. Условлено наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям”, — говорится в сообщении.

Лидеры двух стран отметили в качестве приоритета необходимость борьбы с международным терроризмом и договорились о налаживании координации российских и американских военных с целью разгрома ”Исламского государства” и других террористических группировок, действующих в Сирии.

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Путин и Трамп также указали на важность восстановления” взаимовыгодных торгово-экономических связей между деловыми кругами” России и США, что позволило бы укрепить двусторонние отношения.

Главы государств договорились поручить проработать возможные сроки и место проведения их личной встречи. В ходе разговора, как сообщили в Кремле, был ”продемонстрирован настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию российско-американского взаимодействия на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе”.

Путин также поздравил Трампа с инаугурацией, пожелав успехов на посту президента США. Глава Белого дома, со своей стороны, ”попросил передать пожелания счастья и процветания российскому народу, отметив, что народ США с симпатией относится к России и ее гражданам”. Российский лидер отметил, что граждане РФ испытывают аналогичные чувства к американцам, напомнив о том, что страны были союзниками в ходе двух мировых войн и в настоящее время Москва рассматривает Вашингтон в качестве важнейшего партнера в борьбе с международным терроризмом.