Кремль прокомментировал возможность назначения Путина главой нового союзного с Белоруссией государства

”Нет, в такой формулировке эта тема не стоит на повестке дня. Она и не обсуждалась. И об этом не идет никаких разговоров”, — заметил он, добавив, что планы по расширению интеграции двух стран в рамках Союзного государства прописаны в соответствующих документах.

Песков подчеркнул, что белорусский президент Александр Лукашенко также исключил возможность объединения Белоруссии с Россией, и отметил, что не имеет права комментировать его высказывания. По словам официального представителя Кремля, Минск является союзником России ”с большой буквы”, а также самым близким стратегическим партнером.

17 декабря в Белоруссии опровергли информацию о том, что Лукашенко провел тайное совещание о независимости республики в ”условиях давления” со стороны России. Пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт заметила, что вопрос независимости в стране определен и давно не обсуждается.

На пресс-конференции для российских журналистов в Минске Лукашенко говорил о том, что Белоруссия никогда не войдет в состав России и понятие ”суверенитет” для его страны является святым. Он также отметил, что идея присоединения республики подается российской стороной под видом ”глубокой интеграции”.