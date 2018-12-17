17.12.2018, 16:05

Кремль прокомментировал возможность назначения Путина главой нового союзного с Белоруссией государства

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Lenta.ru
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Minsk
MinskFoto: Sergei Grits, AP

Возможность объединения РФ и Белоруссии в единое государство и последующее назначение его главой президента России Владимира Путина после 2024 года не обсуждалась. Об этом в понедельник, 17 декабря, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов об интеграции России и Белоруссии в фактически единое государство под руководством Путина, передает ”Интерфакс”.

”Нет, в такой формулировке эта тема не стоит на повестке дня. Она и не обсуждалась. И об этом не идет никаких разговоров”, — заметил он, добавив, что планы по расширению интеграции двух стран в рамках Союзного государства прописаны в соответствующих документах.

Песков подчеркнул, что белорусский президент Александр Лукашенко также исключил возможность объединения Белоруссии с Россией, и отметил, что не имеет права комментировать его высказывания. По словам официального представителя Кремля, Минск является союзником России ”с большой буквы”, а также самым близким стратегическим партнером.

17 декабря в Белоруссии опровергли информацию о том, что Лукашенко провел тайное совещание о независимости республики в ”условиях давления” со стороны России. Пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт заметила, что вопрос независимости в стране определен и давно не обсуждается.

На пресс-конференции для российских журналистов в Минске Лукашенко говорил о том, что Белоруссия никогда не войдет в состав России и понятие ”суверенитет” для его страны является святым. Он также отметил, что идея присоединения республики подается российской стороной под видом ”глубокой интеграции”.

После распада СССР в 1991 году и создания СНГ внутри данной организации шло усиление двусторонних связей России и Белоруссии. В 1996 году было основано Сообщество России и Белоруссии, ровно через год был подписан договор о союзе двух стран, а в 2000 году в силу вступило соглашение о создании Союзного государства.

Документ подразумевал образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. В том числе предполагалась унификация законодательства, государственной символики и валюты, а также создание единого парламента и других органов власти.

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