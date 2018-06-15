15.06.2018, 15:22

Кремль прокомментировал сообщения о словах Трампа про российский Крым

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Lenta.ru
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Dmitri Peskov
Dmitri PeskovFoto: Sergei Gunejev, Sputnik

Кремль прокомментировал сообщения о словах Трампа про российский Крым
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в информации источников BuzzFeed о том, что президент США Дональд Трамп считает Крым российским. Представителя Кремля цитирует РИА Новости в пятницу, 15 июня.

”Вы знаете, такое количество лживых новостей, или fake news, что не стал бы никак комментировать, потому что мы не знаем, насколько они достоверны. Ни вы, ни мы не присутствовали на этих закрытых встречах "[Большой] семерки", и, конечно, мы не можем судить о степени достоверности этих новостей”, — сказал Песков.

14 июня портал BuzzFeed со ссылкой на анонимные источники в дипломатической среде сообщил, что американский президент заявлял лидерам стран ”Большой семерки”, что Крым — российский, так как все, кто живет там, говорят по-русски.

После выхода заметки пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что ей ничего неизвестно о словах Дональда Трампа о российском Крыме.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, в ходе которого подавляющее большинство высказались за присоединение к России. Киев и страны Запада отказались признать результаты плебисцита. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

”Вы знаете, такое количество лживых новостей, или fake news, что не стал бы никак комментировать, потому что мы не знаем, насколько они достоверны. Ни вы, ни мы не присутствовали на этих закрытых встречах "[Большой] семерки", и, конечно, мы не можем судить о степени достоверности этих новостей”, — сказал Песков.

14 июня портал BuzzFeed со ссылкой на анонимные источники в дипломатической среде сообщил, что американский президент заявлял лидерам стран ”Большой семерки”, что Крым — российский, так как все, кто живет там, говорят по-русски.

После выхода заметки пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что ей ничего неизвестно о словах Дональда Трампа о российском Крыме.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, в ходе которого подавляющее большинство высказались за присоединение к России. Киев и страны Запада отказались признать результаты плебисцита. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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