Кремль прокомментировал расследование ФБК об ”империи Медведева”

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, посвященное Дмитрию Медведеву, ”не первым примером творчества этого известного осужденного гражданина”, передает корреспондент Дождя.

Песков отметил, что в Кремле не ознакомлены с расследованием ФБК в деталях, но ”сообщения СМИ видели”.

”Это не первый пример творчества этого известного осужденного гражданина. Нечего добавить к тому, что было сказано пресс-секретарем председателя правительства”, — сказал Песков.

Ранее ФБК опубликовало расследование, в котором утверждалось, что Медведев связан со многими дорогостоящими объектами недвижимости, в том числе в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Курской и Ивановской областях, а также в Краснодарском крае. Фонд Навального утверждает, что Медведев связан с этими объектами через несколько некоммерческих фондов, которые возглавляют его друзья и доверенные лица.

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Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова заявила, что расследование Фонда борьбы с коррупцией, посвященное ”тайной империи” премьера, носит ”ярко-выраженный предвыборный характер”. По ее словам, комментировать эти обвинения ”бессмысленно”.

”Материал Навального носит ярко-выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит в конце ролика. Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, бессмысленно”, — сказала Тимакова.