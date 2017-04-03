Кремль: полиция проверит преследование геев в Чечне

Органы внутренних дел проверят информацию о преследовании геев в Чечне. Об этом заявил представитель президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что в Кремле не знают, ”насколько эта информация соответствует действительности”.

Песков также заявил, что у него нет информации о том, было ли уже заведено дело после публикаций о гонениях на мужчин гомосексуальной ориентации, пишет Meduza.

”Мы не располагаем такой информацией, и это не является прерогативой Кремля. Если были какие-то действия со стороны правоохранительных органов, которые, по мнению каких-то граждан, осуществлялись с какими-то нарушениями, то эти граждане могут использовать свои права, подать соответствующие жалобы, обратиться в суд”, — добавил представитель президента.

1 апреля ”Новая газета” сообщила, что в Чечне были задержаны сто геев. По информации издания, трех мужчин убили их же родственники.

На просьбу прокомментировать эту ситуацию пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил, что геев в республике просто не существует. Член регионального совета по правам человека Хеда Саратова, в свою очередь, сказала, что чеченское общество спокойно отнеслось бы к убийству геев.