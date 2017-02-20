Кремль отреагировал на сообщения о плане по снятию санкций с России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю неизвестно о плане снятия санкций с России и урегулированию ситуации в Донбасссе, сообщает ”РИА Новости”.

”Нет”, — ответил Песков на вопрос, известно ли в Кремле о плане снятия санкций с России, разработанном украинским депутатом Андреем Артеменко.

По данным NYT, бывшему помощнику президента США Майклу Флинну был за неделю до его отставки передан документ, предлагающий ”мирный план для России и Украины”. Газета пишет, что Артеменко также заявил о том, что располагает доказательствами коррумпированности президента Украины Петра Порошенко, которые могут помочь ”свергнуть его”.

Автором документа с ”планом” отмены санкций выступил украинский депутат Андрей Артеменко, его соавтором — Феликс Сатер, а Майкл Коэн передал документ в Белый дом.

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Артеменко рассказал, что его план должен прийти на смену минским соглашениям. Он подразумевает проведение ​всеукраинского референдума о передаче Крыма в аренду России на 30–50 лет. После истечения этого срока должен быть проведен еще один референдум под контролем международных структур, на котором вопрос о принадлежности полуострова должен решиться окончательно.

Кроме того, план предполагает возвращение Донбасса в состав Украины и амнистию всем участникам конфликта, не замешанным в особо тяжких преступлениях. Вопрос об особом статусе Донбасса по задумке Артеменко должен решиться на отдельном референдуме.

Для восстановления Донбасса депутат предложил создать специальных фонд, средства в который должны поступать из различных стран. В частности, предлагает Артеменко, деньги от аренды Крыма Россией должны также поступать в этот фонд.

По словам Артеменко, после выполнения этого плана с России будут сняты международные санкции. Депутат также заявил, что получил одобрение своего плана у ”высокопоставленных помощников [президента России Владимира] Путина”.