В Кремле одобрительно восприняли бы участие бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера в восстановлении российско-американских отношений. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во вторник, 27 декабря, передает РИА Новости.

”Киссинджер по-прежнему является одним из мудрейших политиков, умнейших экспертов, который в том числе обладает глубочайшей экспертизой в плане российских дел и в плане российско-американских отношений”, — сказал официальный представитель Кремля.

Вместе с тем он подчеркнул, что Москва не вправе вмешиваться в вопрос его привлечения к двусторонним отношениям — это прерогатива Вашингтона. ”Мы не можем в это вмешиваться”, — подчеркнул Песков.

В понедельник, 26 декабря, немецкий таблоид Bild написал, что 93-летний Киссинджер разработает для избранного президента США Дональда Трампа план по нормализации отношений с Россией. Дипломат, который неоднократно встречался с президентом России Владимиром Путиным, считает правильным шагом примирение с Россией на фоне усиления Китая, отмечает издание.

Генри Киссинджер (Хайнц Альфред Киссингер) — американский государственный деятель, дипломат и эксперт в области международных отношений. Советник по национальной безопасности США в 1969-1975 годах и государственный секретарь страны в 1973-1977 годах. Был инициатором политики ”разрядки” в отношениях США и СССР. В 1973 году удостоен Нобелевской премии мира.