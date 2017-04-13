13.04.2017, 14:45

Кремль одобрил тональность выступления Сафронкова в ООН

 (38)
Lenta.ru
EST
Dmitri Peskov
Dmitri PeskovFoto: Seth Wenig, AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уместным тон выступления заместителя постпреда РФ при ООН Владимира Сафронкова на заседании Совета Безопасности организации. Его слова в четверг, 13 апреля, передает корреспондент ”Ленты.ру”.

”Ничего оскорбительного сказано не было”, — заявил представитель Кремля.

В Совбезе ООН проходят весьма острые дискуссии, и зачастую они касаются сущности и будущего международных отношений, отметил Песков. ”И проявления мягкотелости чреваты в будущем. Лучше отстаивать интересы родины именно сегодня”, — пояснил он.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии