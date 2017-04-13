Кремль одобрил тональность выступления Сафронкова в ООН

Dmitri Peskov Foto: Seth Wenig, AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уместным тон выступления заместителя постпреда РФ при ООН Владимира Сафронкова на заседании Совета Безопасности организации. Его слова в четверг, 13 апреля, передает корреспондент ”Ленты.ру”.