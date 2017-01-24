Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не воспринимает как угрозу развитие вооруженных сил Китая, передает РИА gazeta.ru со ссылкой на ”Новости”.

Так он прокомментировал сообщения о действиях Пекина по развертыванию межконтинентальных баллистических ракет на границе с Россией.

”Китай является нашим союзником, стратегическим союзником, нашим партнером, партнером и в политическом, и в торгово-экономическом плане. Мы дорожим нашими отношениями. Безусловно, какие-либо действия в плане развития вооруженных сил Китая, если эта информация соответствует действительности, военное строительство в Китае (мы) не воспринимаем как угрозу для нашей страны”, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Китай разместил баллистические межконтинентальные ракеты собственного производства DF-41 вблизи границы с Россией в провинции Хэйлунцзян.