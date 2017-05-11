Красный Крест насчитал 2,8 млн беженцев с Юго-Востока Украины

Свыше 2,8 млн граждан покинули зону конфликта на Юго-Востоке Украины, сообщил глава представительства Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в РФ Даврон Мухамадиев, передает "Интерфакс".

"На сегодняшний день на территории Украины находятся свыше 1,5 млн вынужденно перемещенных лиц. Помощь им является основным направлением деятельности украинского отделения Красного Креста. Также более 1,2 млн человек с начала конфликта переместились на территорию Российской Федерации. Еще от 100 до 120 тыс. человек выехали в Белоруссию", — заявил он на пресс-конференции в "Интерфаксе" в четверг.

Мухамадиев подчеркнул, что представительства МККК в России, Белоруссии и на Украине с начала конфликта ведут активную совместную работу по помощи вынужденным переселенцам и пострадавшим. Он также отметил, что в зоне вооруженного конфликта в настоящее время проживают около 5 млн человек.

"В основном в зоне конфликта мы сталкиваемся с проблемой инфраструктуры: с наличием медицинских учреждений, со снабжением населения водой", — добавил он.