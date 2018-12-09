Крамп-Карренбауэр хочет видеть Меркель канцлером до 2021 года

Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), избранная на съезде новым председателем Христианско-демократического Союза (ХДС), в эксклюзивном интервью DW выразила уверенность, что канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) сможет сохранить за собой этот пост до 2021 года.

"Федеральное правительство было избрано на определенный срок. Ангела Меркель говорила, что готова остаться на данный период. Съезд партии (7 декабря. — Ред.) четко показал, что этого хотят ее члены, таково же и мое личное желание", — подчеркнула Крамп-Карренбауэр.

"Как глава правящей партии, я считаю своей задачей обеспечить правительству стабильность, которая ему необходима для выполнения избирательного мандата", — добавила она.

Ранее в эфире программы немецкого телеканала ZDF "Berlin direkt" Меркель подчеркнула, что продолжит выполнять свои задачи в качестве главы германского правительства. "Я отношусь к тем людям, которые сдерживают свои обещания", — отметила она.

О стратегии борьбы с правопопулистами

В беседе с DW Аннегрет Крамп-Карренбауэр затронула вопрос предстоящих в 2019 году выборов в парламенты трех восточногерманских земель — Саксонии, Бранденбурга и Тюрингии.

Популярность правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) может существенно осложнить задачу по формированию в них правящей коалиции.