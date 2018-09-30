Коучинг по Владимиру Путину. В Британии вышла сатирическая книга лайфхаков от президента России

Книга "Владимир Путин: лайф-коуч" написана в стиле классического пособия по саморазвитию. В ней в сатирической форме рассказывается, как расширить собственные границы и избавиться от токсичных отношений, используя приёмы президента России.

"Будь тем диктатором, которым ты всегда хотел быть".

"Возможно, ты не держишь Кремль в железной хватке и не решаешь судьбу демократии в мире. Но подражая человеку, который это делает, ты сможешь взять под контроль свою жизнью и жизнь тех, кто тебя окружает".

Это цитаты из недавно вышедшей в Великобритании книги "Владимир Путин: лайф-коуч". Ее автор — креативный директор рекламного агентства в Лондоне Роб Сиэрс.

В 2017 году Сиэрс опубликовал книгу "стихов" Дональда Трампа. Сатирические стихи были сложены из подлинных твитов американского президента и цитат из его выступлений.

Поэтический сборник стал бестселлером в Великобритании.

Сразу после выхода книги о Трампе Сиэрс решил написать о Путине. И если американский президент, по его словам, — это настоящий поэт, то российский лидер — прирожденный коуч.

"Многие люди в Великобритании, США и других странах восхищаются Путиным и воспринимают его как ролевую модель. При этом большинство его поклонников на Западе не понимают, что именно делает российский президент. Представив Путина в образе калифорнийского коуча, я пытаюсь дать им это понимание", — рассказал Сиэрс Русской службе Би-би-си.

По словам автора, главный вопрос, которым он задавался при работе над книгой — действительно ли Владимир Путин имеет стратегию и продумывает каждый свой шаг, или многие вещи происходят случайно. После написания книги он пришел к выводу, что первое все же более вероятно.

Книгу можно найти на полках в магазинах Европы, США, Индии, Южной Америки, Австралии и Новой Зеландии. Издание в России пока не планируется, поэтому мы приводим некоторые фрагменты из нее.

"Твой внутренний Путин"

В предисловии говорится, что книга "Владимир Путин: лайф-коуч" написана для тех, кто не может взять себя в руки, не знает, как добиться давно поставленных целей, и позволяет другим использовать себя.

Автор подчеркивает, что прежде чем издавать книгу, боролся с сомнениями. Потенциальный вред от коучинга по Путину в теории может быть очень высок. "Представьте: ваши друзья, коллеги, бабушка, милая девушка в спортзале — все они возьмут на вооружение тактику президента и станут "немножко Путиным". Это может быть не только ночной кошмар для вас лично, но и катастрофа для всей планеты", — иронизирует Сиэрс.

Но вместе с тем он уверен — в реальной жизни обычные люди слишком мягки и непоследовательны и не станут настоящими Путиными, даже зная главные секреты его успеха. "Мы зачастую не можем спланировать ближайшие 20 минут, поэтому вряд ли кто-то решится потратить время на приготовление "Новичка" в домашних условиях", — говорится в предисловии к книге.

Автор предупреждает: если глядя на выступления российского президента, вы чувствуете внутреннюю общность с ним, вам нельзя читать эту книгу. При чтении этих советов ваш "внутренний Путин" будет набирать силу, и в конечном итоге вы можете потерять над ним контроль.

Если вы не уверены, живет в вас Путин или нет, перед чтением стоит пройти тест.

"Насколько вы Путин?"

1. Какая ваша любимая игра?

a. Шашки

b. Шахматы

c. Покер. Но вместо карт — живые люди, а вместо ставок — судьбы народов

2. Вы снимаете жилье или у вас есть свой дом, квартира?

a. Снимаю

b. Жилье в собственности

c. Я занял часть чужого дома. Но мы не будем это обсуждать

3. Друг рассказал вам секрет. Ваши действия:

a. Сохраню секрет в тайне, как обещал

b. Буду сплетничать

c. Сохраню секрет в моем досье секретов до тех пор, пока его ценность не превысит ценность самого друга

4.Как вы поддерживаете себя в форме?

a. У меня есть приложение на телефоне со спортивными танцами. Но реклама в нём надоедливая, поэтому я его не открываю

b. Я бегаю

c. Мой партнер по тренировке переодевается в медведя, и мы боремся по три часа каждый день

5. Ваши американские друзья предлагают пойти в пиццерию, но вы бы хотели поесть китайской еды. Что делать?

a. Пицца — это неплохо. В любом случае, я всегда могу заказать салат

b. Соглашусь поесть в разных местах и встретиться с друзьями позже, чтобы что-нибудь выпить

c. Закажу рекламу в "Фейсбуке". Пусть мои друзья увидят в своих аккаунтах рекламу, где Хиллари Клинтон целуется с мускулистыми сатаной, и слоганом "Пицца для предателей белой расы"

6. Первый день на новой работе. Ваши действия:

a. Попробую слиться с толпой и не буду привлекать внимания

b. Буду профессиональным и решительным. Меня наняли не наблюдать, а работать

c. Появлюсь топлес с арбалетом и верхом на верблюде (или любом другом большом животном)

Большинство A. В вас нет ни одного процента Путина. Вы можете читать эту книгу без всякого риска для себя и для мира. Следуя примеру Путина, вы можете стать более успешной и динамичной личностью.

Большинство B. На первый взгляд кажется, что вы вполне сбалансированная личность. Но в вас все же есть немного от Путина. Читайте эту книгу внимательно и следите за своим поведением. Переставайте читать, как только вы заметите, что плетете интриги больше 50 минут в день.

Большинство С. Вы уже Путин. Мы, как, впрочем, и все остальные на планете, не можем вас остановить. Но ради будущего призываем вас сдать эту книгу в макулатуру и не читать ни одной главы.

Лайфхаки от президента

Автор предупреждает, что вне зависимости от результата теста ни автор, ни издательство не несут ответственности за последствия, которые может вызвать чтение этой книги, в том числе за вмешательство в выборы, вторжения на территорию других стран, регресс демократических институтов и ядерное противостояние. Русская служба Би-би-си пересказывает несколько глав книги и также снимает с себя ответственность за то, как это может повлиять на читателей.

Тщательно выбирайте противников

Если вы устали от поражений и хотите всегда побеждать, вам нужно усвоить одно важное президентское правило — выбирайте себе противников сами. В разные годы с Путиным соревновались — Сергей Миронов (он сам призывал голосовать за Владимира Путина), масон Андрей Богданов (ассоциируется с десятью разными партиями сразу), Ксения Собчак (ее отец дружил с Путиным).

Поэтому, если вы, как президент, проигрывать не любите, то продумайте этот вопрос заранее. К примеру, вы любите бегать, и у вас это неплохо получается. Не торопитесь участвовать в каждом забеге. Найдите забег для пенсионеров. Стоит только немного подкорректировать ваши паспортные данные — и вы окажетесь в пенсионерской лиге. Догонять противников, зная, что вы все равно победите, — это большое удовольствие.

Избавляйтесь от токсичных отношений

В вашей жизни нет места негативной энергии. Не позволяйте близким судить вас. Владимир Путин вовремя отстранился от бизнесмена Бориса Березовского, который сначала поддерживал президента во время первой предвыборной кампании, но затем начал открыто его критиковать. Перестать общаться с кем-то, к кому вы привыкли и с кем пережили много важных моментов, — это не всегда просто. Но вам нужно принять это решение, чтобы стать лучшей версией себя.

Поддерживайте старых друзей

Вместо токсичных отношений выбирайте общество соседей по даче (внимательно прочитайте историю создания кооператива "Озеро") и не забывайте поддерживать друзей, которых вы давно знаете. Особенно тех, кто занимается спортивными единоборствами. Забудьте глупые советы о том, что с друзьями не стоит делать бизнес.

Доверяйте финансы приятелям, которые занимаются музыкой. Скорее всего, денег у вас не так много, чтобы иметь друга-виолончелиста. Но в ваших силах подружиться с теми, у кого есть маленькая скрипка или альт.

Удивляйте

Российский президент, как китайский мыслитель Сунь-цзы, знает, что победить на войне можно, действуя быстро и неожиданно. Будьте как Путин — непредсказуемым и смелым.

К примеру, вам нужно провести в жизнь одно очень важное решение в офисе, но многие консервативные коллеги с вами не согласны. Распространите по всем каналам информацию, что по распоряжению главного офиса по средам вводится новый дресс-код — все сотрудники компании должны приходить на работу голыми (подговорите секретарш, захватите громкоговоритель у охраны, сами начните ходить топлес). В следующую среду во время рассмотрения вашего предложения консерваторы, скорее всего, решат поработать из дома.

Выходите за пределы своих границ

Все мы знаем, что ключ к успеху — это выход за пределы своих границ. Научившись по-настоящему удивлять людей вокруг, вы можете так же легко расширять свои границы, как Владимир Путин расширяет территорию России.

К примеру, если вы живете в многоквартирном доме, почему бы не оккупировать помещения общего пользования в подъезде. Да, скорее всего, у вас нет танков. Но вы можете выставить на общую площадь свой диван и повесить в подъезде портреты своих родственников. Это даст вашим соседям четкое понимание, что все здание теперь ваше.

Если кто-то будет задавать вопросы, вам нужно ответить, что эта территория исторически принадлежала вам. Вы можете быть абсолютно уверены, что дальше вопросов дело не зайдет — мало кто из удивленных соседей действительно захочет что-то сделать, чтобы помешать вашей экспансии.

Делитесь своей добротой

Чтобы быть настоящим диктатором, нужно не только держать людей в постоянном страхе, но и иногда делать добрые дела. Путин всегда внимателен к коллегам и часто щедр по отношению к обычным людям.

Например, во время своего отпуска в Туве он встретил пастуха с сыном, которым подарил часы и охотничий нож. И вы дарите подарки. К примеру, подарите продавцу в овощной лавке у дома поддельные часы Rolex и таким образом обеспечьте себе скидки на все покупки.

Будьте ближе к природе

Заботьтесь не только о людях, но и о животных. Щенки, стерхи, моржи, дельфины, осьминоги, морские львы, олени, белые медведи, тигры, телята, цыплята, лоси, свиньи, козы и лошади — всем им в свое время помогал Путин.

Берите с него пример. Сходите с подчиненными в зоопарк. Наймите профессионального фотографа, который будет вас снимать, и не забудьте разместить фотографии во всех социальных сетях. Подождите 20 минут с момента их публикации, и можете возвращаться к привычной роли офисного диктатора.

Демонстрируйте свои лучшие стороны

В жизни важно не только знать свои достоинства, но и уметь их правильно преподнести. Путин явно гордится своим торсом — российский президент демонстрировал его во время занятий плаванием, на рыбалке и прогулке на лошадях. В результате журналисты писали: "Как можно не проголосовать за такой торс?" , "Президент ничуть не изменился и вполне способен еще один срок отпахать, как раб на галерах".

И вы используйте эту логику. Найдите в своем теле достоинства и убедите окружающих, что они важны в работе. Например, широкие плечи означают, что вы готовы брать на себя дополнительную ответственность.

"Совсем нереалистично"

Настоящие лайф-коучи призывают не воспринимать эти советы всерьез.

"Коуч — это, прежде всего, друг. К психологу ты приходишь на прием, с коучем же ты можешь пойти гулять в парк или даже выпить в пабе. Путин в этом расслабленном образе коуча — это забавно, но совсем нереалистично. К тому же ситуации, которые автор использует, чтобы показать эффективность лайфхаков от Путина, вряд можно представить — кто будет ходить по офису топлес или оккупировать свой подъезд. Мне кажется, Сиэрс мог бы немного доработать эту часть и сделать советы более применимыми к жизни" — считает коуч Дженнифер Фёр .

В целом, по мнению Фёр, новая комедийная книга Роба Сиэрса скорее не про Путина, а про коучинг: "Сегодня мы повсюду видим эти мотивирующие цитаты, правила жизни и обещания стать новым человеком, прочитав два предложения, — конечно, это тема для сатирической книги".

Книга "Владимир Путин: лайф-коуч" выпущена издательством Canongate в 2018 году. Отрывки из книги публикуются с разрешения автора и издательства.