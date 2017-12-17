17.12.2017, 15:06

Космический корабль с экипажем стартовал с Байконура к МКС

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Интерфакс
EST
Orkaan Harvey
Orkaan HarveyFoto: Randy Bresnik, AP

Очередная экспедиция отправилась в преддверии Нового года с Байконура к Международной космической станции (МКС).

Как передает корреспондент "Интерфакса", ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-07" и экипажем очередной длительной экспедиции на МКС стартовала с площадки №1 ("Гагаринский старт") космодрома Байконур.

Расчётное время отделения корабля "Союз МС-07" от 3-й ступени ракеты-носителя и выведения его на заданную орбиту — 10:29:48 МСК.

Стыковка корабля со станцией запланирована на 19 декабря 2017 года в 11:43:02 МСК и должна пройти в автоматическом режиме. Выбор двухсуточной схемы связан с лучшими баллистическими условиями.

В составе экипажа — космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, астронавт НАСА Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи.

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Очередной экипаж МКС сможет несколько раз встретить новый, 2018 год на орбите; подарки для членов экипажа доставят российский и американский космические "грузовики".

"Это мой третий полет, в третий раз буду встречать Новый год на орбите. Всего за сутки мы совершим 16 витков вокруг Земли и начнем праздновать Новый год во время пролета над восточными островами, на станции в это время будет около 10:00. Затем, поскольку в составе экипажа Норишигэ (Канаи), мы отпразднуем по японскому времени, затем — уже по Москве, когда будем приближаться к Европе", — сообщил журналистам командир пилотируемого корабля "Союз МС-07" Антон Шкаплеров, который также планирует отпраздновать на орбите день рождения и даже проголосовать на президентских выборах в марте 2018 года.

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