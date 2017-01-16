Снятие экономических ограничений для России не является стратегической целью, ради которой страна готова чем-то жертвовать в сфере безопасности. Такую точку зрения высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в понедельник, 16 января, передает РИА Новости.

”Отмена санкций для России точно не самоцель. Мы считаем их [санкции] дурным наследием уходящей команды Белого дома, которое нужно отправить вслед за ней в историю”, — сказал сенатор, передает Лента.

Кроме того, он отметил, что не считает необходимым придавать словам избранного президента США Дональда Трампа о возможном ”размене ядерного разоружения на отмену санкций” статус официального предложения.

Ранее в понедельник Трамп в интервью газетам Times и Bild заявил, что Россия ”сильно страдает из-за санкций”, и выступил за заключение ядерной сделки с Москвой в рамках переговоров о смягчении ограничений Запада в отношении РФ. ”Людям следует договариваться и делать то, что они должны делать, чтобы поступать по справедливости”, — подчеркнул избранный президент.

Также Трамп подверг критике Россию за ее ”вмешательство” в сирийскую гражданскую войну, что, по его мнению, привело к ”страшной гуманитарной ситуации”.

14 января политолог, научный сотрудник Центра евроатлантических и оборонных исследований РИСИ Константин Блохин заявил в беседе с ”Лентой.ру”, что Трамп понимает стратегическую ценность России, но не может позволить себе резких шагов по улучшению отношений между странами. Он полагает, что в Конгрессе США существует очень сильное ”русофобское лобби”, с которым Трамп должен считаться, чтобы ”не потерять политические очки”.

В 2014 году ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, ввели в отношении Москвы ряд ограничений, которые затрагивают финансовый, энергетический и оборонно-промышленный сектора российской экономики. Они связали санкции с присоединением Крыма к России, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины.