Корреспондента ”Новой газеты” Али Феруза хотят выдворить из России. В знак протеста он совершил попытку самоубийства

Во второй половине дня 1 августа корреспондента «Новой газеты» Али Феруза (его настоящее имя — Худоберди Нурматов) задержала полиция. «Сотрудник полиции под формальным предлогом проверки документов остановил Феруза. Али показал пресс-карту, но полицейские сопроводили его в машину и сказали, что повезут в ОВД Басманного района для установления личности», — сообщила «Новая газета».

В тот же день Али Феруз написал в фейсбуке, что в отделе на него составили протокол по части 3.1 статьи 18.8 КоАП (”нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ”). После этого журналиста отвезли в Басманный суд Москвы. Поздно вечером судья Басманного суда Артур Карпов принял решение о принудительном выдворении Феруза из России в Узбекистан. Его взяли под стражу в зале судебного заседания и отправили в учреждение для временного содержания для высылаемых иностранцев в подмосковном Сахарово, пишет "Медуза".

После вынесения решения Али Феруз пытался покончить с собой. Его адвокат Даниил Хаймович сказал ”Новой газете”, что Феруз был подавлен и пытался совершить попытку самоубийства со словами: ”Я лучше умру, чем вернусь в Узбекистан”. Адвокат рассказал: ”Судебные приставы на него тут же набросились, остановили, их там было человек семь. После этого надели наручники и отвезли в спецприемник в Сахарово”.

Али Феруз уехал из Узбекистана в Россию в 2009 году. Он гражданин Узбекистана, но вырос на Алтае. Его мама — гражданка России. Окончив в Горно-Алтайске школу, Феруз вернулся в Узбекистан. ”Хочу, чтобы вы учли, что все родственники являются гражданами России: сестра, мать, брат”, — говорил Феруз на судебном заседании 1 августа.

2 августа Дмитрий Муратов заявил: ”Худоберди Нурматов родился в России. Его мать проживает в России, в Алтайском крае. Поэтому выдача его другому государству по закону невозможна”. Сам Феруз в одном из своих текстов для ”Новой” сообщал, что он ”родился и вырос в Узбекистане”.

Феруз работал внештатным корреспондентом ”Новой газеты” с начала 2016 года. В издании утверждают, что причиной переезда в Россию стало принуждение Феруза к сотрудничеству со стороны узбекских спецслужб. Во время заседания суда 1 августа журналистка ”Новой газеты” Елене Костюченко рассказала, что в Узбекистане Феруз подвергался пыткам.

В 2012 году у Али Феруза украли узбекский паспорт. Для восстановления документа он должен был обратиться в посольство Узбекистана в Москве и потом вернуться на родину. Опасаясь задержания в Узбекистане, Феруз подал ходатайство о предоставлении ему политического убежища в России. 30 декабря 2016 года ему было отказано в этом, в феврале 2017-го решение было отменено. В мае 2017 года Ферузу во второй раз отказали в предоставлении убежища на территории России. Тогда источник ”РИА Новости” в правоохранительных органах говорил, что он обязан уехать из России: ”Если он этого не сделает, то подлежит помещению в изолятор временного содержания и последующей депортации”.

Главный редактор ”Новой газеты” Дмитрий Муратов обращался к Владимиру Путину с просьбой помочь Ферузу. В декабре 2016 года Муратов писал президенту, что возвращение Феруза в Узбекистан — это ”колоссальный риск”. В марте 2017 года, когда Феруза по требованию властей Узбекистана задержала российская полиция, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам: ”Мы слышали и видели сообщения СМИ о том, что якобы он [Нурматов] обращался, но мы не получали никаких обращений, это единственное, что я могу констатировать”.

В Узбекистане Феруз может быть фигурантом уголовного дела о вербовке людей в радикальные организации. Об этом, со ссылкой на свои источники, сообщали телеканал НТВ и РИА ”Новости”. Якобы осужденный в России за терроризм житель Тамбовской области по имени Александр Никитин дал показания, что именно Феруз ”вовлек его в экстремистскую деятельность”. При этом в МВД России ”Новой газете” сообщили, что Феруз ”не совершал преступлений, не находился в розыске, никогда не числился в списках людей, подозреваемых в экстремизме или разделяющих радикальные идеи”.