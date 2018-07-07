07.07.2018, 20:56

Корреспондента Би-би-си усыпили и ограбили в московском такси

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ИТАР-ТАСС
EST
Vargus-3
Vargus-3Foto: Tanel Meos

Полицейские задержали в Москве подозреваемого в ограблении корреспондента Би-би-си. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, с подозреваемым проводятся следственные действия.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий задержан подозреваемый в совершении кражи у гражданина Великобритании. Вчера в полицию обратился гражданин Великобритании, сообщивший о краже личного имущества в такси. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен автомобиль, в который сел мужчина, и задержан один из подозреваемых в совершении данного преступления. В настоящее время с ним проводятся следственные действия", — сказала она.

По ее словам, оперативники принимают меры по установлению местонахождения и задержанию соучастника подозреваемого.

Как ранее сообщили в ГУМВД по Москве, 6 июля к врачам обратился гражданин Великобритании. По его словам, около 03:30 мск в пятницу он сел в такси, где неизвестные предложили ему кофе. После употребления напитка он потерял сознание, а проснувшись, обнаружил отсутствие личных вещей. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже.

По данным источника в правоохранительных органах, пострадавшим оказался корреспондент BBC, который приехал в Россию для освещения чемпионата мира по футболу.

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