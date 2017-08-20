Королева Великобритании не собирается отрекаться от престола

Королева Великобритании Елизавета II не собирается отрекаться от престола с целью передать власть наследному принцу Чарльзу, сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на близкие к монарху источники.

Королева Великобритании Елизавета II не собирается отрекаться от престола с целью передать власть наследному принцу Чарльзу, сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на близкие к монарху источники.

По их словам, глава Виндзоров по-прежнему привержена исполнению своего монаршего долга перед страной.

Один из источников издания, близких к монарху, сообщил, что королева планирует оставаться на престоле до тех пор, пока достаточно здорова, чтобы исполнять обязанности главы государства.

Таким образом, поясняет издание, разговоры о регентстве не имеют никакой почвы. Эту информацию подтвердили и три источника в Букингемском дворце и резиденции членов королевской семьи Кларенс-хаус.

Ранее газета The Mirror со ссылкой на источники сообщала, что королева отречется от престола через четыре года, а процедура подготовки необходимых документов уже запущена.