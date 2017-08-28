Королева Норвегии проводит для иммигрантов "мультикультурные походы"

Королева Норвегии Соня, супруга норвежского монарха Харальда V, организует и проводит прогулки по лесу для недавно иммигрировавших женщин, пишет "Комсомольская правда".



В конце августа норвежская королева прошла несколько километров по лесу в окрестностях города Драммен в сопровождении десятка женщин родом из стран Азии, Африки и Ближнего Востока.

Длинные, многочасовые или многодневные, прогулки по живописным природным маршрутам родной страны — популярная в Норвегии традиция, с которой мигрантам предлагают познакомиться. За четыре года участие в "мультикультурных походах" приняли сотни мигрантов.

Королева Соня является почетным членом Норвежской ассоциации пешего туризма. В качестве подарка на 80-летие ассоциация преподнесла королеве ростовой бронзовый памятник, изображающий ее отдыхающей на камне в походной одежде и с рюкзаком у ног.

По последним данным, иммигрантами в первом и втором поколениях являются 17% жителей Норвегии (почти 900 тысяч человек). В Осло этот показатель превышает 30%, сообщает ТАСС.