28.08.2017, 16:00

Королева Норвегии проводит для иммигрантов "мультикультурные походы"


rus.DELFI.lv
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Need põgenikud peaksid varsti bussi peale saama (kõigil on käepaelad olemas), et sõita mõne kilomeetri kaugusele Austria-Saksa piirile. Taamal on näha sõjaväepolitseid.
фото иллюстративноеFoto: Teele Tammeorg

Королева Норвегии Соня, супруга норвежского монарха Харальда V, организует и проводит прогулки по лесу для недавно иммигрировавших женщин, пишет "Комсомольская правда".


В конце августа норвежская королева прошла несколько километров по лесу в окрестностях города Драммен в сопровождении десятка женщин родом из стран Азии, Африки и Ближнего Востока.

Длинные, многочасовые или многодневные, прогулки по живописным природным маршрутам родной страны — популярная в Норвегии традиция, с которой мигрантам предлагают познакомиться. За четыре года участие в "мультикультурных походах" приняли сотни мигрантов.

Королева Соня является почетным членом Норвежской ассоциации пешего туризма. В качестве подарка на 80-летие ассоциация преподнесла королеве ростовой бронзовый памятник, изображающий ее отдыхающей на камне в походной одежде и с рюкзаком у ног.

По последним данным, иммигрантами в первом и втором поколениях являются 17% жителей Норвегии (почти 900 тысяч человек). В Осло этот показатель превышает 30%, сообщает ТАСС.

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