Королева людских сердец: 20 лет назад погибла принцесса Диана

20 лет исполняется в четверг со дня гибели в автокатастрофе принцессы Уэльской Дианы (1961-1997). Как сообщил ТАСС представитель Букингемского дворца, члены британской королевской семьи, в том числе ее глава королева Елизавета II, не планируют принимать участия в каких-либо официальных памятных мероприятиях по случаю этой трагической годовщины.

"Никаких официальных мероприятий, связанных с годовщиной гибели принцессы, с участием членов королевской семьи не планируется. Королевская семья проведет этот день в частном порядке", — информировали в Букингемском дворце, передает ТАСС.

Тем не менее сыновья Дианы, принцы Уильям и Гарри, в среду почтили память своей матери в мемориальном Белом саду, разбитом близ Кенсингтонского дворца, который был официальной резиденцией Дианы вплоть до ее смерти. Принцы ознакомились с композицией сада, состоящей из белых цветов — тюльпанов, нарциссов и гиацинтов, а также пальм, высаженных по периметру прямоугольного пруда.

В то же время поклонники народной принцессы, именно такой Диана осталась в памяти миллионов британцев, несмотря на дождливую погоду в Лондоне начали приносить к воротам Кенсингтонского дворца фотографии с ее изображением и цветы, как это было 20 лет назад.

Тогда жители Соединенного Королевства проводили ее в последний путь как национального героя. Более 1 млн человек вышли на улицы Лондона, чтобы хотя бы взглядом сопроводить ее похоронный кортеж, в то время как половина населения страны — более 32 млн человек — следила за трансляцией похорон по телевидению.

Символ эпохи

Диана по праву считается одним из символов конца XX века. Филантроп, благотворитель и икона стиля — она очаровывала своей теплотой многих людей, при этом прямолинейность всегда была ее отличительной особенностью.

Принцесса была активным участником борьбы со СПИДом, посещала ВИЧ-инфицированных в больницах, убеждая общественность в том, что люди с таким диагнозом не должны быть изгоями.

Диана не боялась пожимать им руки, хотя в то время ходило много мифов об этом вирусе, также она не сторонилась и прокаженных. Она выступала против распространения противопехотных мин, от которых зачастую страдает мирное население.

Народная принцесса успела в июне 1995 года побывать в России, посетив в Москве Тушинскую детскую больницу, которой она в рамках благотворительной помощи подарила медицинское оборудование. В ходе ее визита в посольстве Великобритании в российской столице ей была вручена Международная Леонардо-премия, которой с 1992 года награждают меценатов и организаторов деятельности в гуманитарной сфере.

Без сомнения, Диане удалось изменить старомодный облик британской монархии и стать "королевой людских сердец", как и по сей день называют ее на родине.

Как погибла принцесса

Принцесса Диана была женой принца Чарльза, наследника британского престола, с 1981 по 1996 год, однако жить раздельно супруги стали уже в 1992 году.

Диана погибла в автокатастрофе, происшедшей ночью 31 августа 1997 года в Париже, в туннеле под мостом Альма. Водитель автомобиля Анри Поль, в котором ехала принцесса, пытался оторваться от папарацци, и при въезде в туннель на скорости 105 км/ч потерял управление и столкнулся с колонной, разделявшей потоки движения.

Жертвами трагедии стали сама принцесса, ее возлюбленный Доди аль-Файед и водитель. В автокатастрофе выжил только телохранитель Тревор Рис-Джонс. Отец Доди, египетский миллиардер Мухаммед аль-Файед, утверждал, что авария была организована британскими спецслужбами по указанию королевской семьи. В 2008 году британский суд отверг эти обвинения.

Была ли это случайность

Британский специалист в области безопасности Алан Макгрегор ранее в интервью газете The Sun высказал предположение, что гибель принцессы Уэльской могла быть не трагической случайностью, а спланированным убийством, на подготовку которого могло уйти полгода.

Сотрудничавший со спецслужбами Саудовской Аравии Макгрегор, остался неудовлетворен мерами безопасности в парижском отеле Ritz, в котором незадолго до своей смерти находилась Диана с Доди аль-Файедом. "Я видел так много брешей в обеспечении ее безопасности в этом отеле и ряд других странных вещей, потому это должно было случиться рано или поздно", — сказал он.

"Можно сказать, что все составляющие, которые привели к ее смерти, были просто трагическим совпадением, но часть меня считает, что на процесс подготовки [убийства] могло уйти шесть месяцев", — поделился британский экс-сотрудник спецслужб.

Макгрегор задался вопросом, почему такую важную и статусную персону, как принцесса Диана, было доверено везти шоферу, работавшему в гостинице. "Это должен был быть специально обученный водитель или агент служб безопасности", — подчеркнул он, указав также, что Mercedes, на котором пара должна была уехать, в нарушение мер предосторожности был подан с общественной парковки при гостинице.

"Диана часто говорила, что опасается за свою жизнь, и никто даже не спросил почему", — напомнил Макгрегор.

Последние слова Дианы

Бывший сотрудник аварийно-спасательной службы Шавьер Гурмелон, который одним из первых прибыл на место ДТП, в своем первом интервью прессе рассказал, что Диана какое-то время была в сознании и могла говорить после автокатастрофы. "Мы были очень близко, и нам потребовалось меньше трех минут, чтобы добраться до места аварии", — вспомнил 50-летний Гурмелон.

"Она немного двигалась, и я мог видеть, что она жива. Я видел, что у нее был незначительный ушиб на правом плече, но в остальном, кроме этого, не было ничего существенного. Крови не было совсем", — сказал он в интервью The Sun.

Гурмелон поведал, что происходило после того, как Диану извлекли из искореженного Mercedes.

"Я держал ее руку и говорил ей, чтобы она сохраняла спокойствие и не двигалась. Она сказала: "Боже мой, что произошло?" Я дал ей немного кислорода, я и моя команда находились рядом с ней после того, как ее достали из машины. Это произошло очень быстро, поскольку нам не понадобилось разрезать деформированный корпус автомобиля", — отметил он.

Спустя некоторое время 36-летняя Диана перестала дышать. "Мы все обучены оказанию первой медицинской помощи, я увидел, что у нее произошла остановка сердца и она перестала дышать. Я делал ей массаж сердца и через несколько секунд она вновь задышала", — поделился воспоминаниями бывший спасатель..

"Честно признаться, я думал, что она будет жить, — сказал он.- Насколько я знаю, когда Диана была в машине скорой помощи, она была жива, и я надеялся, что она будет жить. Но позже я узнал, что она умерла в больнице".

"Теперь я знаю, что у нее были серьезные внутренние повреждения, но весь этот эпизод по-прежнему в моей голове. И воспоминания о той ночи останутся со мной навсегда. Тогда я понятия не имел, что это была принцесса Диана. Я об этом узнал, когда ее укладывали в карету скорой помощи, тогда один из фельдшеров сказал мне, что это она", — добавил Гурмелон, который в качестве свидетеля в 2007 году принимал участие в расследовании обстоятельств гибели принцессы.