Королева Британии отмечает "сапфировый" юбилей — 65 лет на троне

Королева Великобритании Елизавета II отмечает 6 февраля 65-летие пребывания на троне — так называемый сапфировый юбилей, сообщает официальный аккаунт королевской семьи в Facebook.

В честь этого события королевский двор переиздал портрет королевы, сделанный в 2014 году фотографом Дэвидом Бэйли. На фотоснимке Елизавета запечатлена в сапфировом украшении — серьгах и колье, подаренных ей отцом — ныне покойным королем Георгом VI — в 1947 году на свадьбу.

Также сегодня Королевская почта выпускает специальную "сапфировую" марку, а Королевский монетный двор — несколько юбилейных монет разного достоинства, передает The Daily Mail.

Никаких грандиозных мероприятий по случаю "сапфирового" юбилея не запланировано. Королева по традиции отметит эту дату в своей зимней резиденции — Сэндрингемском дворце в графстве Норфолк, а через несколько дней вернется в Букингемский дворец.

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В Лондоне торжественную дату отметят пушечными выстрелами: в понедельник в полдень 41 залп будет дан в Грин-парке, а через час еще 62 залпа будут даны в лондонском Тауэре. Расчет делается на то, что масштабные торжества удастся устроить через пять лет — в 2022 году, когда подойдет время "платинового" юбилея. Отметим, что королеве к тому времени уже исполнится 95 лет.

Летом прошлого года Елизавета II отметила 90-летний юбилей. Она взошла на трон в возрасте 25 лет после смерти своего отца — короля Георга VI, скончавшегося в 56 лет.

В настоящее время Ее Величество является первым британским монархом, который отмечает "сапфировый" юбилей. Кроме того, Елизавета II является самым долгоправящим монархом Соединенного Королевства, в сентябре 2015 года побив рекорд королевы Виктории, и самым долгоправящим из ныне здравствующих монархов мира. Последнее звание она получила после кончины в октябре 2016 года короля Таиланда Пумипона Адульядета (Рамы IX).

При этом в сентябре 2016 года в СМИ появились фотографии, на которых королева управляет автомобилем. В 2012 году пресса отмечала, что в обычной жизни Елизавета иногда носит довольно современную одежду — в частности, ее заметили одетой в кофту-худи с капюшоном, которую любят тинейджеры.

В декабре 2016 года королева сильно простудилась и в течение трех недель вплоть до 8 января не появлялась на публике, пропустив традиционную рождественскую службу в поместье Сэндрингем. Букингемский дворец объявил в конце минувшего года, что Елизавета покинет пост руководителя 25 национальных организаций. Британские СМИ расценили эту информацию как подтверждение того, что британскому монарху необходимо уменьшить нагрузку, напоминает ТАСС.

Елизавета II является королевой сразу 16 государств — Австралии, Антигуа и Барбуды, Багамских островов, Барбадоса, Белиза, Великобритании, Гренады, Канады, Новой Зеландии, Папуа — Новой Гвинеи, Сент Винсента и Гренадин, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии, Соломоновых островов, Тувалу и Ямайки. Все эти страны входят в Содружество наций — организацию, объединяющую в общей сложности 52 страны, большинство из которых ранее являлись колониями или доминионами бывшей Британской империи.