Король Норвегии 80-летний Харальд V попал в больницу с инфекцией

Король Норвегии Харальд V в минувшую пятницу, 17 ноября, был отправлен в одну из больниц Осло с инфекцией. О госпитализации 80-летнего монарха накануне сообщила пресс-служба королевской семьи, не называя при этом конкретного диагноза.

В сообщении говорится, что состояние Харальда V "удовлетворительное" и он уже идет на поправку. "Его величество король помещен в больницу Осло Rikshospitalitet в пятницу по причине инфекции. Его состояние удовлетворительное, король поправляется", — сообщили в пресс-службе.

Во дворце отметили, что в понедельник, 20 ноября, король не сможет посетить мероприятия, в которых должен был принимать участие, отмечает ТАСС.

Сейчас королю Норвегии Харальду V 80 лет, он взошел на престол в 1991 году после смерти его отца Улафа V. В январе 2016-го вместе с супругой королевой Соней отметил 25-летие своего правления. Король не принимает непосредственного участия в управлении государством, поскольку согласно норвежскому законодательству большинство его обязанностей носит лишь церемониальный характер.

В конце сентября крупнейшее норвежское информационное агентство NTB ошибочно разослало всем своим подписчиками информацию о смерти монарха, напоминает РИА "Новости". "Норвегия скорбит. Король Харальд V скончался в возрасте xx лет. Король умер xxxx (дата) (дома/в больнице)", — гласило неполное сообщение агентства, которое получили подписчики 26 сентября.

Спустя три минуты NTB опровергло информацию, удалило сообщение и принесло извинения королю, объяснив недоразумение техническим сбоем. Сам Харальд V, выступая через полтора месяца на ужине перед членами парламента, пошутил, что "слухи о его смерти сильно преувеличены", сделав тем самым отсылку к знаменитой фразе Марка Твена.

В августе сообщалось, что Харальд V принимает участие в чемпионате мира по парусному спорту. Как и его отец Улаф V, монарх стал завзятым яхтсменом еще в юности.

В 2003-2005 году Харальд V тяжело болел. В 2003 году у него диагностировали рак, в связи с чем ему пришлось полностью удалить мочевой пузырь. В 2005 году ему провели несколько операций на сердце для заменены клапана аорты.

Тем не менее Харальд V продолжает вести активный образ жизни и ездит по всему миру. В 2013 году король участвовал в экспедиции в глубину амазонских джунглей, два года спустя стал первым и единственным из монархов, посетивших Антарктиду.