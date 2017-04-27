Корабль ВМФ России затонул после столкновения у берегов Турции

Исследовательское судно Черноморского флота "Лиман" затонуло после столкновения с сухогрузом у берегов Турции. Члены экипажа не пострадали.

Столкновение произошло в юго-западной части Черного моря, в 40 км северо-западнее пролива Босфор. В результате инцидента "Лиман" получил пробоину правого борта ниже ватерлинии.

"Все члены экипажа исследовательского судна Черноморского флота "Лиман" в полном составе живы, здоровы, и в настоящее время готовятся к эвакуации с турецкого спасательного судна на российский корабль", — говорится в заявлении минобороны.

По данным турецких СМИ, с корабля быили эвакуированы 78 российских моряков. Поступившие ранее сообщения о 15 пропавших без вести моряках не подтвердились.

По данным Рейтер, судно, с которым столкнулся российский "Лиман", ходит под флагом Того. Сообщается, что оно перевозило животных.

Агентство также сообщает со ссылкой на транспортную компанию GAC, что столкновение произошло в условиях плохой видимости.