Корабль с американским углем для Украины разрушил порт под Одессой

Судно-балкер с грузом американского угля для Украины серьезно повредило порт ”Южный” под Одессой. Об этом в воскресенье, 15 октября, сообщает портал Odessa.net.ua.

Инцидент произошел 12 октября. Корабль водоизмещением более 100 тысяч тонн врезался в причал из-за ошибки лоцмана. Нанесенный ущерб достигает сотен миллионов гривен.

Издание отмечает, что из-за аварии глубоководный государственный порт может быть закрыт для приема угля на длительный срок, до года. Вероятно, грузы будут направляться в находящееся рядом частное предприятие.

На момент написания материала на сайте порта информация о данном инциденте отсутствует.

13 сентября в торговый порт ”Южный” прибыла первая партия американского угля объемом 62 тысячи тонн. В июне президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены продавать уголь Украине и иным заинтересованным странам.

В марте 2017 года поставки угля из самопровозглашенных ДНР и ЛНР на Украину были полностью прекращены из-за блокады железных и автомобильных дорог, которую устроили украинские националисты. Позднее в том же месяце Киев ввел полную грузовую транспортную блокаду самопровозглашенных республик.