Контрразведка Латвии осуществляет и "тихие депортации" — в основном в Россию

В результате работы контрразведки Бюро по защите Сатверсме (БЗС) осуществляет и "тихие" депортации лиц из Латвии, и в основном они выдворяются в Россию, сообщил сегодня после переизбрания на должность директора БЗС Янис Майзитис.

"Основная задача бюро — разведка и контрразведка, но не всегда в этой гонке служб безопасности можно говорить о начале уголовного преследования. Существуют случаи выдворения из страны, о которых сообщается, но есть и так называемые "тихие депортации". В таких случаях привлекаются дипломатические службы, возможно, происходит обмен нотами между министерствами стран, но это невидимая работа", — сказал Майзитис.

Он не сообщил, сколько таких выдворений провело БЗС, но отметил, что в основном лица выдворялись в Россию. "Публично мы об этом не говорим и говорить не будем, потому что этого не делает ни одно государство", — сказал руководитель БЗС.

Комментируя причины выдворения, Майзитис сообщил, что это происходит "в ситуациях, очень близких к уголовно наказуемым деяниям". На вопрос о том, выдворялись ли из страны офицеры и агенты служб безопасности, директор БЗС ответил, что ситуации были самые разные.