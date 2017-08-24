Контактная группа договорилась о новом перемирии в Донбассе

Режим прекращения огня на востоке Украины, приуроченный к началу учебного года, должен вступить в силу в 00:00 часов по местному времени в ночь на 25 августа.

Члены трехсторонней контактной группы в составе представителей России, Украины и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) договорились в среду, 23 августа, о введении в Донбассе режима прекращения огня в связи с началом учебного года. Режим должен вступить в силу в 00.00 часов по местному времени в ночь на 25 августа. Он объявляется бессрочно.

В ОБСЕ приветствовали "вновь выраженную приверженность прекращению огня" и назвали ее "вдохновляющим совместным политическим сигналом" всех сторон, подписавших минские договоренности. Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц поблагодарил лидеров стран "нормандской четверки" за их поддержку в вопросе прекращения огня.

В МИД Германии убеждены, что начало учебного года должно послужить призывом ко всем участникам конфликта "соблюдать соглашение и позволить, наконец, замолчать оружию". Стороны вооруженного противостояния "должны предоставить наблюдателям ОБСЕ безопасный доступ ко всему региону, чтобы обеспечить прозрачный контроль за соблюдением режима тишины", отмечается в заявлении германского ведомства.

Ранее, 22 августа, состоялись телефонные переговоры в "нормандском формате". Канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, глава российского государства Владимир Путин и украинский лидер Петр Порошенко выразили надежду на то, что усилия контактной группы приведут к устойчивому улучшению ситуации в области безопасности на востоке Украины.

По данным ООН, на протяжении почти трех лет военных действий в Донбассе погибли не менее 2500 мирных граждан Украины, ранены от 7000 до 9000. За все время конфликта почти 1,6 млн человек, или около 4 процентов населения Украины, покинули свои дома и стали внутренне перемещенными лицами.