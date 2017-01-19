Конституционный суд одобрил отказ России не выплачивать компенсации бывшим акционерам ЮКОСа в размере 1,8 млрд евро, которую им присудил Европейский суд по правам человека, пишет "Новая газета" со ссылкой на агентство Прайм.

”Россия вправе отступить от наложенных на нее обязанностей, если это единственный способ не нарушить Конституцию РФ”, — заявил глава КС Валерий Зорькин.

В октябре Минюст попросил КС проверить возможность выполния решение ЕСПЧ о компенсациях бывшим акционерам ЮКОСа.

Напомним, летом 2014 года Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить акционерам ЮКОСа 1,86 млрд евро. Кроме того, суд обязал Россию выплатить бывшим акционерам компании 300 тысяч евро в качестве возмещения судебных издержек.