Конституционный суд Молдавии приостановил полномочия президента

Конституционный суд (КС) Молдавии временно прекратил полномочия президента Игоря Додона, суд принял решение во вторник по запросу группы депутатов от правящей коалиции.

Решение обусловлено тем, что на прошлой неделе Додон повторно отклонил предложенные премьер-министром кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров.

Конституционный суд Молдавии во вторник постановил, что "временное отстранение" необходимо для деблокирования процесса назначения новых министров в правительстве. Суд подтвердил, что "президент вправе лишь один раз отказаться от утверждения кандидатуры члена правительства", говорится в постановлении. Если же премьер повторно выдвигает ту же кандидатуру, глава государства обязан ее утвердить.

Суд пришел к выводу, что "президент сознательно отказался от кандидатур на должности министров" и объявил о его "временной неспособности исполнять свои служебные обязанности".

Таким образом, указы о назначении на должность новых министров будут подписаны премьером Павлом Филипом или спикером парламента Андрианом Канду.

Ожидается, что 5 января один из них подпишет указы о назначении в правительство и состоится церемония приведения к присяге новых членов правительства.

История вопроса

В конце декабря депутаты от правящей коалиции обратились в КС от имени комиссии парламента по юридическим вопросам, назначениям и иммунитету с запросом, в котором просили "констатировать обстоятельства, при которых необходимо временное исполнение обязанностей президента председателем парламента или премьер-министром".

Депутаты обосновали свое заявление тем, что Додон повторно отклонил предложение премьера Павла Филипа о назначении семерых членов правительства вместо министров, освобожденных от должностей неделей раньше.

По предложению Филипа Додон освободил от занимаемых должностей шесть из девяти министров правительства. В то же время, Додон отклонил предложенные Филипом кандидатуры членов правительства — пяти министров и двух вице-премьеров. Он заявил, что ни при каких условиях не подпишет указы о назначениях. В канун Нового года Додон повторно отклонил предложенные кандидатуры.

Что говорит закон

Согласно законодательству Молдавии, президент может отклонить предложенные кандидатуры, но только один раз. Если премьер повторно выдвигает того же кандидата, глава государства обязан подписать указ о назначении. Если президент и после повторного выдвижения не подпишет указ, то соответствующие его полномочия переходят к председателю парламента, который может подписать указы вместо президента.

В соответствии с этой процедурой ранее был назначен новый министр обороны Молдавии Евгений Стурза, кандидатура которого была дважды отклонена главой государства.