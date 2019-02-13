Конституционный суд Латвии начнет рассматривать законность перевода образования на латышский язык



Дело будет рассматриваться на открытом заседании в присутствии его участников. На сайте КС планируется также трансляция заседания в интернете.

Уже сообщалось, что КС возбудил дело о соответствии Конституции Латвии поправок к закону об образовании, предусматривающих полный перевод обучения на государственный язык, по заявлению депутатов парламентской фракции "Согласия".

"Согласие" оспаривает соответствие Конституции и международным обязательствам Латвии поправок, которые "ликвидируют билингвальное образование в средней школе и резко сужают использование языков меньшинств в основной школе". Податели иска считают, что данные поправки к закону об образовании противоречат статьям 1, 91, 112 и 114 Конституции.

Как сообщалось, 22 марта 2018 года Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, предусматривающие начать с 2019/2020 учебного года постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы в школах нацменьшинств.