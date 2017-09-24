Консервативные католики обвинили папу римского Франциска в ереси

Священники, академики и теологи консервативных взглядов обвинили папу римского Франциска в ереси из-за его позиции по второбрачию католиков. Ранее разъяснения по схожей причине от папы требовали несколько кардиналов.

Несколько десятков консервативных католических теологов, священников и академиков официально обвинили папу римского Франциска в ереси после его речи в 2016 году. 25-страничное письмо католиков к Франциску получило Associated Press.

Под ним стоят подписи 62 человек. Они утверждают, что прибегли к так называемой коррекции — мере, которая не применялась с XIV века. Ни один из подписантов не является кардиналом, самым высокопоставленный из них — епископ, настоятель традиционалистского католического священнического братства святого Пия X​ Бернар Фелле.

”Роль теологов и философов в том, чтобы объяснить людям учение церкви, чтобы исправить недопонимания”, — сказал AP представитель авторов письма, старший научный сотрудник кафедры философии морали Оксфорда.

В письме папу римского обвиняют в распространении семи еретических позиций, касающихся брака, нравственности и таинств в его документе от 2016 года ”Радость любви” и последующих ”действиях, словах и бездействиях”.

Как отмечает AP, в прошлом году четверо кардиналов написали Франциску письмо с просьбой прояснить ряд сомнений, которые у них были вызваны этим текстом. Франциск пока что не ответил на обвинения.

Речь идет о постсинодальном апостольском увещании (Amoris laetitia) папы римского Франциска ”Радость любви”, которое было опубликовано в апреле 2016 года. В нем он придерживается католической доктрины, но делает несколько послаблений по вопросам семьи​. В частности, Франциск заявил, что католики, состоявшие в церковном браке, которые после развода повторно вступили в гражданский брак (второбрачные), ”должны быть более интегрированы в христианские общины”. Папа р​имский мотивировал это тем, что ”никто не может быть приговорен навсегда”. Тем не менее он призывал к индивидуальному подходу к таким людям. Католическая церковь традиционно признает второбрачие прелюбодеянием.

В обращении он также заявил, что однополые браки ”не могут быть просто приравнены к браку”, но призвал не допускать дискриминации людей гомосексуальной ориентации.