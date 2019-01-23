Конгрессмены запретили Дональду Трампу выводить США из НАТО

Законопроект поддержали 357 членов Палаты представителей, среди которых были как демократы, так и республиканцы. Против проголосовали 22 человека, пишет "Медуза".

”Законопроект дает понять, что Конгресс США все еще верит в Североатлантический альянс и будет препятствовать любым недальновидным попыткам его ослабления или одностороннего выхода нашей страны”, — заявил лидер демократического большинства в Палате представителей Стени Хойер.

Теперь законопроект поступит в Сенат — верхнюю палату Конгресса США. Если сенаторы одобрят документ, он будет отправлен на подпись президенту.

Дональд Трамп называл Североатлантический альянс устаревшим объединением и критиковал страны за недостаточный, по его мнению, вклад в содержание альянса.

На прошлой неделе The New York Times со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что в 2018 году Трамп в частных беседах несколько раз говорил, что хочет вывести США из НАТО.

Вскоре после статьи The New York Times в Сенат США был повторно внесен законопроект, который запрещает президенту выходить из Североатлантического альянса без одобрения Сената.