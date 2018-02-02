Конгрессмены США опубликовали досье о нарушениях ФБР в расследовании ”дела о России”

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США опубликовал доклад, содержащий информацию о превышении полномочий сотрудниками ФБР и минюста США в расследовании дела о предполагаемых связях команды Трампа с Россией, сообщает Fox News.

Публикацию документа ранее одобрил президент США Дональд Трамп.

В четырехстраничном документе содержатся показания высокопоставленного правительственного чиновника, который говорит, что без ”досье на Трампа” ФБР не получило бы ордера на слежку за членами команды президента США.

Ранее Трамп в твиттере обвинил руководство ФБР и минюста в политизации расследований. При этом он не уточнил, о каких расследованиях идет речь.

Сайт BuzzFeed впервые опубликовал досье в открытом доступе в январе прошлого года. В досье говорилось о якобы имевших место связях Трампа с Россией. Позднее юрист Трампа подал иск против BuzzFeed о клевете.