08.07.2018, 20:10

Конгрессмен США о политике Трампа: американская мечта превратилась в кошмар

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Gazeta.ru
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USA iseseisvuspäeva tähistamine suursaadiku residentsis
USA iseseisvuspäeva tähistamine suursaadiku residentsisFoto: Madis Veltman

Член палаты представителей американского конгресса демократ Филемон Вела раскритиковал политику администрации главы государства Дональда Трампа, которая привела к миграционному кризису на американо-мексиканской границе. Об этом сообщает РИА ”Новости”.

Как отмечается, такое заявление конгрессмен сделал во время открывающей сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Берлине. По словам Вела, он обеспокоен кризисом разделения семей в США.

”Я считаю ужасным то, что правительство решило, что причинение страданий людям отвечает национальным интересам США. Тысячи семей были разделены из-за этой бесчеловечной политики”, — заявил Вела.

Он также напомнил о решении суда США, который распорядился прекратить эту политику.

”Сегодня для тысяч родителей и детей американская мечта превратилась в американский кошмар”, — сказал Вела.

Он также признал, что иммиграция связана с рисками, но подчеркнул, что нужно на них идти, а миграционные правила должны быть гуманными.

Ранее сообщалось, что в США 49% граждан считают президента Дональда Трампа расистом.

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