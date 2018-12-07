Конгрессмен-мусульманка намерена привлечь Трампа к ответственности за расизм

В частности, Рашида Тлаиб, прошедшая в конгресс от Демократической партии, заявила, что она больше не сомневается в том, что Трамп является расистом, учитывая его риторику и политику. Она также заявила, что намерена привлечь американского президента к ответственности за это.

Рашида Тлаиб — одна из двух мусульманских женщин, которые с января войдут в новый состав конгресса по итогам ноябрьских промежуточных выборов. Она также является первым членом конгресса с палестинскими корнями.

Тлаиб также посетовала на поведение Трампа в социальных сетях. По ее словам, из-за его активности в твиттере американские политики и общественность зачастую сбиты с толку и должны гадать, что означает то или иное сообщение.

Кроме того, в конгрессе будет работать еще одна женщина от демократов, исповедующая мусульманство, Ильхам Омар. Издание напоминает, что представители Демократической партии зачастую критикуют Трампа за расистскую риторику.