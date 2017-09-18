Конгресс США усиливает нажим на Facebook из-за предполагаемой рекламы из РФ

Конгресс США выясняет роль, которую косвенно могла сыграть Facebook в предполагаемой компании Кремля по вмешательству в выборы президента США. Facebook передала спецпрокурору Мюллеру новые сведения на этот счет.

Американские конгрессмены усиливают давление на Facebook на фоне роста обеспокоенности по поводу того, что социальная сеть могла оказаться вовлеченной в кампанию Кремля по вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году.

В воскресенье, 17 сентября, Facebook передала спецпрокурору Роберту Мюллеру новые данные о продаже рекламных объявлений. "Мы передаем информацию спецпрокурору, в том числе касательно рекламы и связанной с этим информации об аккаунтах", — сообщила компания.

Между тем влиятельный конгрессмен-демократ из комитета Палаты представителей по делам разведки Адам Шиф заявил, что у его комитета имеется много вопросов по поводу транзакций, осуществленных Facebook. "Мы запрашиваем большой объем дополнительной информации у Facebook, есть много вопросов, на которые нужно получить ответы", — сказал Шиф в интервью телекомпании ABC.

Тысячи объявлений на сотню тысяч долларов

Адам Шиф отметил, что Facebook сотрудничает с расследованием, однако выразил недовольство тем фактом, что потребовалось так много времени, чтобы получить от соцсети данную информацию. По словам Шифа, конгрессменов также интересует, не оказались ли замешанными в аналогичную историю другие крупные компании, такие как Twitter и Google.

Компания Facebook 6 сентября, распространила заявление, в котором сообщила, что Россия, вероятно, использовала рекламу на площадках этой соцсети для того, чтобы повлиять на ее пользователей. Отмечается, что за период с июня 2015 года по май 2017 года было размещено около 3000 объявлений на сумму 100 000 долларов.

С этой рекламой было связано 470 страниц и аккаунтов, связанных также между собой и действовавших, вероятнее всего, из России. В заявлении говорилось, что в настоящее время эти страницы удалены как нарушающие правила Facebook.