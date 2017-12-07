Конгресс США не поддержал импичмент президента Дональда Трампа

Подавляющее большинство членов Палаты представителей выступили против резолюции, сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на The Hill.

Документ был внесен демократом Элом Грином. Агитируя проголосовать ”за”, он сказал, что президентство Трампа привело к росту расизма и ненависти в обществе, а также дискредитировало сам институт главы государства.

Против документа голосовали не только республиканцы, но и значительное количество демократов. Как отметила лидер демократической фракции Нэнси Пелоси, сейчас не настало время рассматривать статьи импичмента.