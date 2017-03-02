Конгресс расследует возможный сговор штаба Трампа с Москвой

Комитет по разведке палаты представителей США принял решение расследовать обвинения в сговоре между избирательным штабом Дональда Трампа и российскими властями, объявил конгрессмен от Демократической партии Адам Шифф.

"Мы достигли письменного соглашения [...], что будем расследовать обвинения в сговоре России со штабом Трампа", - заявил Шифф в эфире телеканала MSNBC.

"Разведкомитет много лет расследовал действия российских властей и предупреждал о враждебных действиях путинского режима на международной арене, его агрессии в киберпространстве и влиятельных международных пропагандистских кампаниях", - приводятся на сайте комитета слова его председателя, республиканца Девина Нуньеса.

Нуньес, который входил в переходный штаб Трампа, заявил, что комитет будет вести расследования во всех вышеперечисленных областях, в том числе рассмотрит и вопрос о возможном вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Расследование будет призвано ответить на следующие вопросы:

Была ли российская киберактивность или другие действия направлены против США и их союзников?

Включали ли эти действия контакты между Россией и лицами, связанными с политическими кампаниями, или другими гражданами США?

Как отреагировало на эти действия правительство США, и что требуется, чтобы защитить США и союзников в будущем?

Какие утечки секретной информации могли произойти?

Российское влияние

Сотрудники американской разведки убеждены, что Россия пыталась помочь Трампу выиграть в президентской гонке, дискредитируя кандидата от демократов Хиллари Клинтон и ее партию с помощью кибератак. Из-за этих обвинений предыдущая администрация США выслала из страны 35 российских дипломатов.

Российские власти отрицают, что пытались как-либо повлиять на результаты выборов в США.

Трамп также отрицает, что его соратники имеют связи с Москвой. "Они ничего об этом не знают. Они не были в России. Они никогда не звонили в Россию. Им никогда никто не звонил. Это всё фейковые новости", - заявил Трамп в середине февраля.

Тогда же он обвинил СМИ в том, что публикации о связях его администрации с Россией мешают наладить отношения между двумя странами.

За два дня до этого в отставку вынужден был уйти советник Трампа Майкл Флинн, признавший, что давал неполную информацию о своих контактах с российским послом Сергеем Кисляком в конце декабря.

Из-за звонков Кисляку Флинна подозревали в нарушении принятого в США в 1798 году Закона Логана. Он запрещает гражданам США, формально не наделенным соответствующими полномочиями, вести переговоры с официальными представителями иностранных государств, имеющих разногласия с Соединёнными Штатами.