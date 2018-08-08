08.08.2018, 19:40

"Конец близок": сестра Сенцова сообщила об ухудшении состояния режиссера

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bbcrussian.com
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Oleg Sentsov
Oleg SentsovFoto: STR, AP

Двоюродная сестра украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает в заключении уже 87 дней, сообщила об ухудшении его состояния. По ее словам, он почти не встает и чувствует, что "конец близок".


"Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение. Спрашивает, интересуется ли кто-то еще его голодовкой, ему не передают писем, никаких!", — написала Наталья Каплан в "Фейсбуке".

По ее словам, Сенцов отказался от перевода в гражданскую больницу, объяснив, что "просто не переживет этап, а в гражданской больнице в Лабытнанги, куда он уже попадал в реанимацию, над ним издеваются еще больше, чем в тюремной".

В то же время пресс-секретарь уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой Алексей Зловедов сообщил агентству Интерфакс, что состояние Сенцова — относительно стабильное."Я вчера разговаривал с уполномоченным по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолием Саком, он по моей просьбе звонил врачу, который наблюдает Олега Сенцова в колонии. По словам врача, состояние относительно стабильное", — сказал Зловедов.

Днем ранее об ухудшении состояния Сенцова сообщил его адвокат Дмитрий Динзе. Он рассказал, что у режиссера сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также очень низкий пульс, около 40 ударов в минуту.

В тот же день в пресс-службе ФСИН заявили, что состояние здоровья Сенцова оценивается как удовлетворительное.

14 мая Сенцов, отбывающий срок в колонии "Белый медведь" в Лабытнанги, объявил голодовку. Режиссер требует освободить 64 украинских политзаключенных, отбывающих наказание в России, но при этом не просит снисхождения для себя лично.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал Сенцова виновным в организации террористического сообщества и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима.

По этому же делу был осужден активист Александр Кольченко, которому дали 10 лет тюрьмы.

Сенцова и Кольченко обвиняют в том, что весной 2014 года, вскоре после аннексии Крыма, они организовали поджоги офисов организации "Русская община Крыма" и офиса "Единой России" в Симферополе.

Сами осужденные считают дело против них политическим, а доказательства — сфальсифицированными следствием. Кроме того, Сенцов утверждал, что его после ареста избивали и пытали сотрудники ФСБ, добиваясь признательных показаний.

После аннексии Крыма Сенцову автоматически присвоили российское гражданство — на этом основании ранее российские власти отказывались передать режиссера Киеву.

Сам Сенцов российский паспорт не получал. "У него один только паспорт, украинский ", — говорила Русской службе Би-би-си Наталья Каплан.

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