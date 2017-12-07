Кому принадлежит Иерусалим? Шесть вопросов о статусе священного города

Президент США Дональд Трамп объявил о том, что США признают весь Иерусалим столицей Израиля. Это решение вызвало противоречивые отклики в мире. Немецкое издание Deutsche Welle объясняет суть споров вокруг священного города в шести вопросах-ответах.



Каков международно-правовой статус Иерусалима?

На Иерусалим как столицу своего государства претендуют как израильтяне, так и палестинцы. Однако в настоящее время весь город находится под контролем Израиля. Международно-правовой статус Иерусалима никогда окончательно не был определен.

Если следовать решению международного сообщества, то этот город вообще-то должен находиться под управлением Организации Объединенных Наций. Именно таким было принятое в 1947 году решение Генеральной ассамблеи ООН.

Что именно предусматривала резолюция ООН 1947 года?

Резолюция ООН №181 предусматривала разделение Палестины на два государства — еврейское и арабское. Однако Иерусалим не должен был принадлежать ни тому, ни другому. Предполагалось провести демилитаризацию города и его передачу под международный контроль. Спустя десять лет планировалось провести референдум, в ходе которого жители Иерусалима определили бы его дальнейший статус.

Почему этот план не был реализован?

У этого плана были противники как с еврейской, так и с арабской стороны. После принятия резолюции ООН в Палестине участились столкновения между евреями и арабами.

После объявления независимости Израиля 14 мая 1948 года вооруженные силы Иордании, Египта, Сирии, Ирака и Ливана напали на только что провозглашенное государство. В результате этой войны Иерусалим был разделен на восточную часть, контролируемую Иорданией, и на западную часть, контролируемую Израилем.

Каков статус Иерусалима после завоевания Израилем его восточной части?

Еще в 1950 году Израиль провозгласил Иерусалим столицей и разместил правительственные учреждения в западной части города. В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль завоевал контролируемую Иорданией восточную часть города. С тех пор там действовали законы Израиля.

В 1980 году израильский парламент Кнессет провозгласил всю территорию города неделимой столицей Израиля. Совбез ООН в резолюции №478 объявил аннексию недействительной и с тех пор неоднократно подтверждал эту позицию.

А как палестинцы определяют статус Иерусалима?

Организация освобождения Палестины в 1988 году объявила о создании государства Палестина, одновременно с этим назначив столицей Иерусалим. Перед этим от претензий на восточную часть города, а также на палестинские территории отказалась Иордания.

В рамках сближения между палестинцами и израильтянами вопрос о статусе и принадлежности Иерусалима намеренно оставлялся за скобками. Мирный договор 1993 года предполагал, что на эту тему будет заключено отдельное соглашение. Тем временем 136 из 193 государств-членов ООН признают государство Палестина со столицей в Иерусалиме.

Что поменяет решение Трампа в статусе Иерусалима?

То, что США займут позицию Израиля по вопросу Иерусалима, ничего не меняет в ситуации с точки зрения международного права. Для большинства стран вопрос об окончательном статусе Иерусалима останется отложенным. Они будут ждать принципиальной договоренности между руководством Израиля и Палестинской автономии о создании государства Палестина и урегулировании арабо-израильского конфликта.

В таком случае и проблема Иерусалима могла бы получить новое решение. Решение Трампа, скорее всего, затормозит заключение мирного соглашения.