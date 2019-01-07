Кому достанется Рижский замок? В Латвии начался поиск нового президента

В Латвии президента избирает Сейм. Однако на этот раз процедура будет особой — впервые депутатам придется голосовать открыто, а не тайно, как было раньше. Соответствующие поправки к Конституции были утверждены парламентом прошлого созыва и вступили в силу 1 января этого года. Это может существенно повлиять на исход голосования, ограничив возможности для привычных политических маневров (подкупа отдельных депутатов, нарушения фракционной дисциплины, неожиданного изменения решений и т.д.).

Критерии: официальные и неписанные

Сатверсме выдвигает ряд четких критериев, которым должен отвечать кандидат в президенты страны: гражданство Латвии (двойное — нельзя), не моложе 40 лет. Помимо этого президент должен получить доступ к гостайне, владеть иностранными языками (хотя есть и исключения — Андрис Берзиньш, например, довольно плохо говорил на английском, а Гунтис Ульманис и вовсе предпочитал использовать услуги переводчика), а также иметь незапятнанную репутацию. Тут, впрочем, тоже были исключения, например, президент Валдис Затлерс признавался, что в бытность работы врачом принимал от пациентов "вознаграждения в конвертах".

Впрочем, главные критерии отбора диктуют неписанные политические правила. Так, президент не должен быть слишком яркой, самостоятельной или политически ангажированной персоной. Даже если кандидат был членом какой-то партии, он должен демонстративно порвать с ней связь. Другой не менее важный критерий — кандидат в президенты не должен вызывать отторжение у зарубежных партнеров. Здесь тоже есть свои нюансы: в периоды потепления отношений между Россией и Западом в президенты допускались представители местной элиты (Затлерс, Берзиньш), в периоды обострений предпочтение отдавались людям с опытом жизни за границей (Вайра Вике-Фрейберга) или местным политикам, особо приверженным евроатлантическим идеалам (Раймонд Вейонис до вступления в должность президента выполнял обязанности министра обороны Латвии).

Конкуренты: министры, судьи, "темные лошадки"

Традиции латвийской политики обычно превращают выборы президента в своеобразный аттракцион с многоходовками, непрогнозируемыми голосованиями и малоизвестными кандидатами — "темными лошадками", которые появляются в последний момент.

Сегодняшняя геополитическая ситуация предполагает, что новым хозяином Рижского замка должен стать критически настроенный по отношению к России человек с ярко выраженными антикоррупционными взглядами. В кулуарах пока называют имена министра иностранных дел Эдгара Ринкевича, бывшего председателя Конституционного суда Гунара Кутриса и судьи Суда Европейского союза, бывшего судьи Европейского суда по правам человека Эгила Левитса. Последний — единственный, кто не боится публично заявлять о своих амбициях: на днях в интервью LTV Левитс заявил, что готов обдумать подобное предложение. Четыре года назад Левитс уже баллотировался на пост президента от Национального объединения, но уступил по сумме голосов Вейонису. Несмотря на европейский бэкграунд, Левитс известен своими националистическими взглядами: он был автором принятой в 2014 году преамбулы к Сатверсме, провозгласившей, что целью латвийского государства является "существование и развитие латышской нации, ее языка и культуры на протяжении веков".

Действующий президент Раймонд Вейонис теоретически может баллотироваться на второй срок, но для этого его должна выдвинуть какая-нибудь партия. Союз "зеленых" и крестьян, от которой Вейонис был номинирован четыре года назад, рискует в случае утверждения правительства Кришьяниса Кариньша остаться в оппозиции. При этом численность самой фракции "зеленых" по итогам последних выборов сократилась до 11 человек. Другие партии поддержку кандидатуре Вейониса пока не обещают.