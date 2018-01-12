Компания из США предупредила о хакерских атаках из России во время Олимпиады

Häkker Foto: Argo Ingver

Американская компания, работающая в сфере компьютерной безопасности ThreatConnect Inc, выступила с заявлением, что российские хакеры могут атаковать сайты антидопинговых агентств во время Олимпиады в Пхенчхане. Заявление опубликовано на сайте компании.