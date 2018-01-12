Компания из США предупредила о хакерских атаках из России во время Олимпиады

Американская компания, работающая в сфере компьютерной безопасности ThreatConnect Inc, выступила с заявлением, что российские хакеры могут атаковать сайты антидопинговых агентств во время Олимпиады в Пхенчхане. Заявление опубликовано на сайте компании.
К таким выводам компания пришла после регистрации трех новых доменов, копирующих сайты комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), антидопингового агентства США и Олимпийского совета Азии.
ThreatConnect Inc не утверждает, что домены будут использоваться в злоумышленных целях, однако сайты могут представлять собой базу для последующих атак.
Ранее хакеры Fancy bear рассказали о тесных связях комиссии Ричарда Макларена и ФБР.