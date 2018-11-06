06.11.2018, 10:29

”Коммерсант” узнал об отмене переговоров Путина и Трампа по просьбе президента Франции

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rus.delfi.ee
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Trump ja Putin
Trump ja PutinFoto: Reuters/ Delfi

Полноформатная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже отменена по просьбе французской стороны, пишет ”Коммерсант” со ссылкой на ”информированный европейский дипломатический источник”.

По словам собеседника издания, президент Франции Эмманюэль Макрон попросил отменить российско-американские переговоры на высшем уровне, чтобы они ”не затмили” мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны, передает "Медуза".

”Буквально так это и было сформулировано. Казалось бы, в 2018 году сложно представить, что стиль „Король-солнце” еще жив. Но, как говорится, "се ля ви””, — сообщил источник.

Предполагалось, что Дональд Трамп и Владимир Путин, которые оба приедут в Париж для участия в юбилейных мероприятиях, проведут 11 ноября переговоры. Однако 5 ноября Трамп сообщил, что полномасштабные переговоры с Путиным скорее всего не состоятся. Это же подтвердил и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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