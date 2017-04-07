"Коммерсант" сообщил о втором потенциальном смертнике в метро Петербурга

Большинство подозреваемых по делу о теракте в Санкт-Петербурге являются земляками Джалилова. Следователи считают, что среди них — два потенциальных смертника, пишет DW.

Бомбы в метро Санкт-Петербурга должны были привести в действие два человека, сообщает в пятницу, 7 апреля, газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в следствии.

По данным газеты, сообщник предполагаемого террориста Акбаржона Джалилова "по какой-то причине" не пришел на встречу, поэтому Джалилов "избавился от лишней бомбы" на станции "Площадь Восстания". Оба взрывных устройства приводились в действие кнопкой, а не дистанционно.

В рамках уголовного дела о взрыве в метро Санкт-Петербурга 6 апреля были задержаны восемь подозреваемых. По версии следствия, в их числе — два потенциальных смертника. Такие выводы следователи сделали, изучив звонки и переписку Джалилова. Один из них мог планировать устроить самоподрыв в метро, а второй — на траурных мероприятиях в Петербурге.

Подозреваемые использовали квартиру на Товарищеском проспекте Петербурга как цех по изготовлению бомб и склад оружия, пишет издание. Оперативники изъяли у них готовое к использованию самодельное взрывное устройство, оружие, боеприпасы и экстремистскую литературу. Большинство подозреваемых являются земляками Джалилова — этнического узбека, ранее проживавшего в киргизском городе Ош, указывает газета.

Ранее портал "Деловой Петербург" опубликовал материал, в котором проанализировал время совершения теракта. Журналисты издания пришли к выводу, что Джалилов физически не успел бы оставить вторую бомбу на станции "Площадь Восстания".